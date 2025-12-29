El Gobierno eleva a 29 los jabalíes muertos por la peste porcina en Barcelona.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado la muerte de dos nuevos jabalíes por Peste Porcina Africana (PPA) en la zona del primer foco en la provincia de Barcelona, lo que eleva a 29 los animales fallecidos por esa enfermedad.

Según un comunicado difundido este lunes, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana en dos jabalíes encontrados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros del punto en el que se produjo el primer foco el pasado 28 de noviembre, en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Con esos dos casos, se eleva a 29 el número de jabalíes fallecidos por la enfermedad, ha detallado el MAPA.

El ministerio ha informado también de que el laboratorio de Algete ha confirmado el foco de gripe aviar en Bellpuig (Lleida), en una granja con un censo de 235.000 gallinas ponedoras.

Los servicios veterinarios están investigando la causa del foco y barajan como hipótesis más probable el contacto con un ave silvestre contagiada.

Desde octubre no se producía ningún caso de esta enfermedad en explotaciones avícolas españolas, que suman ahora un total de 15 desde el primero detectado en julio pasado.

Sigue el confinamiento de aves de corral

El ministerio ha destacado que mantiene la medida de confinamiento de las aves de corral ante el "elevado riesgo" de la enfermedad por el alto número de casos en aves silvestres producidos en Europa y el intenso movimiento de aves migratorias en España.

Además, se ha declarado un foco de enfermedad de Newcastle en aves en la provincia de Valencia.

El Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) ha mantenido este lunes una reunión para intercambiar información y evaluar las medidas para hacer frente a enfermedades animales en territorio español en los últimos dos meses.

En relación con la dermatosis nodular contagiosa, tras la declaración de dos nuevos focos en Francia (que acumula ya 115), se ha repasado la situación en España y se ha estudiado la activación de su plan de vacunación colindante con la frontera.

También se han debatido detalles del nuevo mapa de vacunación que España ha ampliado a nuevas comarcas de Aragón, Navarra y País Vasco fronterizas con Francia.

Desde el pasado 24 de octubre no se detecta ningún caso de esta enfermedad en España, donde los 17 focos producidos se localizan en la provincia de Girona.