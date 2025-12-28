Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 28 de diciembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 28 de diciembre de 2025 es: 11, 19, 20, 36 y 38, siendo el número clave el 0.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- La Justicia obliga por primera vez a pagar las horas de ferri a un camionero
- El problema de la vivienda en Ibiza: Guardias civiles en helicóptero hacia la isla para casos de emergencia
- Fallece Óscar Ferrer Marí, el 'vividor de las artes' que marcó la infancia en Ibiza
- Jueces y abogados de Ibiza temen sufrir un «caos» a partir del 1 de enero
- El niño de Ibiza que protagonizó un libro infantil estadounidense en los años 60
- Vuelven las tormentas a Ibiza con hasta un 95% de probabilidad de lluvia
- Vivienda en Ibiza: El abogado de Borriello renuncia a defender al exfutbolista por 'pérdida de confianza
- La UD Ibiza enciende la dinamita del mercado invernal