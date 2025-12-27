Realojan 50 viviendas de las 80 afectadas tras el incendio en un edificio de sa Coma

Unas 50 viviendas de las 80 afectadas por el incendio de un edificio de sa Coma han podido ser realojadas. Unas 30 quedan aún pendientes de una exhaustiva revisión. Bombers de Mallorca tratan de ventilar la ingente cantidad de humo acumulado en el aparcamiento del edificio de sa Coma tras el fuego declarado en uno de los coches aparcados allí. También intentan averiguar si se ha visto afectada la instalación eléctrica. Los vecinos de uno de los bloques ya han podido regresar a sus viviendas después de que hubieran sido desalojadas unas 60 personas.

El bloque de unas 40 viviendas, situado justo encima del lugar donde un coche se ha incendiado la mañana de este sábado está completamente inundado por el humo. Los bomberos no permiten que los vecinos regresen a sus viviendas en este edificio hasta que no se disipe por completo el humo acumulado en este inmueble. También quieren verificar si las distintas instalaciones presentan algún daño.

El incendio se ha declarado sobre las siete y media de la mañana de este sábado en un edificio situado en la calle Ficus de Sant Llorenç des Cardassar, compuesto por al menos dos bloques. El incendio de un coche estacionado en el aparcamiento subterráneo, que comunica con ambos, ha provocado que una cortina de humo se adentrara en las viviendas.

22 intoxicados

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dotaciones de Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Artà, Alcúdia y Manacor. También han acudido agentes de la Policía Local de Sant Llorenç y Manacor, Guardia Civil y asistencias sanitarias del Ib-salut. Un total de 22 personas han sido atendidas por inhalación de humo, entre ellas se encuentran cinco policías locales.