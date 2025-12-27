La Aemet eleva a alerta roja el aviso por lluvias y tormentas en Málaga

La Aemet acaba de elevar a alerta roja el aviso por temporal en Málaga ante la previsión de lluvias intensas, tormentas y fenómenos costeros en las comarcas del Guadalhorce y la Costa del Sol. El cambio de nivel sitúa el episodio en el rango de riesgo extremo, con potencial de incidencias importantes en poco tiempo, especialmente en zonas bajas, cauces y puntos con problemas habituales de acumulación de agua.

Con este escenario, se recomienda máxima precaución: evitar desplazamientos innecesarios, no acercarse a ríos y arroyos y mantenerse alejado del litoral, donde el oleaje y el viento pueden complicar la situación. Las autoridades insisten en seguir las actualizaciones oficiales y atender las indicaciones de emergencia si la situación empeora.

El temporal de lluvia y viento que tiene a buena parte de la provincia en alerta naranja ha dejado ya hasta 60 litros acumulados en algunos puntos de Málaga. Así, según datos de la red Hidrosur de la Junta de Andalucía, en la localidad de Casarabonela se han recogido más de 62 litros, 33 de ellos en una hora, mientras que también se ha llegado a los 60 litros en el río Grande, a su paso por Las Millanas.Y una cifra similar se ha alcanzado en el medidor de la depuradora de Marbella, donde han caído casi 40 litros en una hora. En Ardales se han superado ya los 53 litros, mientras que en el medidor de Guadalmansa se ha llegado a los 50 litros y en el embalse de La Concepción se han superado los 47 litros. En Los Reales se han recogido 34 litros, en Jubrique, 36 y en Ojén, 37.

Alerta naranja por fenómenos adversos

Hay que recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este domingo distintos avisos por fenómenos meteorológicos adversos en la provincia de Málaga, con especial incidencia por fuertes precipitaciones. El aviso naranja en la provincia malagueña estará activo en Ronda, Costa del Sol y Guadalhorce hasta las 04:00 horas de este domingo, mientras que en la Axarquía durará hasta las 15:00 horas, ya que las lluvias se irán trasladando hacia el este, ante la previsión de acumulaciones que podrían alcanzar hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas en varias zonas del territorio malagueño.

Según recoge la información publicada en la página oficial de la Aemet, las lluvias estarán presentes durante buena parte del episodio y podrían ir acompañadas de tormentas, además de rachas de viento muy fuertes de componente este, especialmente en las comarcas de la Axarquía, Sol y Guadalhorce, así como en la capital. De forma paralela, la situación marítima también se verá afectada, con una previsión de vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje que podría alcanzar los tres metros, lo que incrementa el riesgo en el litoral y aconseja extremar la precaución.

Aviso amarillo

En el conjunto de la provincia, el aviso naranja por lluvias intensas estará vigente en las áreas de Ronda y Sol y Guadalhorce desde el inicio del día y hasta las 4,00 horas, con esa precipitación acumulada de 80 l/m² en 12 horas como referencia. Tras ese periodo, el nivel de riesgo previsto desciende: a partir de las 4,00 y hasta las 10,00 horas, la Aemet mantiene en ambas comarcas el aviso amarillo por precipitaciones, ya con una intensidad inferior, aunque todavía con posibilidad de registros significativos y episodios localmente intensos.

Por su parte, en la comarca de Antequera se ha decretado alerta amarilla desde el comienzo de la jornada y hasta las 10,00 horas, con una acumulación prevista de 60 litros por metro cuadrado en doce horas. Estas previsiones, además, podrían variar en función de la evolución del frente, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y prestar atención a posibles incidencias en la red viaria, crecidas puntuales, balsas de agua o desprendimientos, especialmente en zonas propensas a acumulaciones y cauces cercanos.

Mapa de la Aemet que muestra la alerta naranja activada en Málaga / aemet

Fase de preemergencia

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que está activado el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local, en fase de preemergencia por este aviso.

A este se ha sumado el Ayuntamiento de Antequera, que también ha puesto en marcha el plan de actuación local por riesgo de inundaciones.

Normalidad en las carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este sábado de “algunas complicaciones menores” relacionadas con los avisos meteorológicos activados en Málaga y Cádiz, aunque ha subrayado que, en líneas generales, la situación se mantiene dentro de la “tranquilidad”.

Según ha señalado el organismo, por el momento no se han registrado incidencias de especial gravedad en la red viaria principal, si bien se recomienda extremar la precaución ante la posibilidad de lluvias intensas, viento y acumulaciones puntuales de agua.

Precaución

El 112 recomienda extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir los consejos del servicio de emergencias para evitar riesgos ante la previsión de lluvias.

En días de fuertes precipitaciones y tormentas, ha subrayado que es preferible evitar los desplazamientos por carretera y, si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Además, ha recalcado que nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua y, si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos.

En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.