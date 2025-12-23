Varias decenas de personas participaron ayer en la representación impulsada por la parroquia, que culminó con chocolate caliente para todos. Después de que la cita prevista para el sábado tuviera que suspenderse por la lluvia, la plaza de Jesús vivió ayer una tarde especialmente navideña con la celebración del belén viviente, en el que vecinos y colectivos recrearon en directo la escena del nacimiento y otros pasajes tradicionales. Se trató de la segunda edición de este evento, que ya el año pasado tuvo una gran acogida entre el público.

Jesús se vuelca con su belén viviente tras aplazarse el sábado por la lluvia

Organizado por la parroquia junto a los alumnos de catequesis, el montaje fue moviéndose por distintos puntos de la plaza y continuó en el porche de la iglesia, de modo que el público siguió la historia como un recorrido por diferentes escenas.

Jesús se vuelca con su belén viviente tras aplazarse el sábado por la lluvia

En el belén viviente participaron, entre otros, el Coro des Pla de Jesús, la Colla de l’Horta de Jesús, la Comisión de Fiestas, la Associació de Carreters, la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento de Santa Eulària, además de artesanos y empresas locales. La jornada concluyó con chocolate caliente para todos.