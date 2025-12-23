Claire Joster advierte de la brecha en “sostenibilidad humana”

A las puertas de 2026, el liderazgo vuelve al centro del debate empresarial. Las compañías reajustan prioridades, el talento eleva expectativas y la presión por resultados pone a prueba, una vez más, a quienes dirigen equipos. En este contexto, Claire Joster People first, firma de Executive Search, selección especializada y desarrollo de talento de Eurofirms Group, ha puesto el foco en las competencias que van a ganar peso en los procesos de selección y evaluación directiva el próximo año.

Según un estudio del Grupo, existe una brecha de percepción en las organizaciones sobre el equilibrio entre productividad y resultados con bienestar y propósito, un factor que afecta directamente a la credibilidad interna. Mientras el 89% de los ejecutivos cree que su organización avanza en “sostenibilidad humana”, solo el 41% de los empleados lo percibe así. Por ello, Claire Joster ha identificado cinco competencias que se consolidan como tendencias del liderazgo del próximo año.

Coherencia entre cultura y gestión diaria : En 2026 se valorará menos el discurso y más lo que se demuestra, la experiencia real. Se trata de tomar decisiones coherentes en objetivos, reconocimiento, organización y conversaciones, sin perder exigencia.

: En 2026 se valorará menos el discurso y más lo que se demuestra, la experiencia real. Se trata de tomar decisiones coherentes en objetivos, reconocimiento, organización y conversaciones, sin perder exigencia. Liderazgo por valores : Los valores pasan de “marco cultural” a brújula de decisión. Se buscarán líderes capaces de sostener criterio, dar ejemplo y construir confianza, sobre todo cuando hay presión.

: Los valores pasan de “marco cultural” a brújula de decisión. Se buscarán líderes capaces de sostener criterio, dar ejemplo y construir confianza, sobre todo cuando hay presión. Atraer, desarrollar y fidelizar talento : El líder será clave para retener: detectar potencial, impulsar crecimiento y eliminar fricciones que desgastan. En selección directiva pesará el impacto real en el equipo.

: El líder será clave para retener: detectar potencial, impulsar crecimiento y eliminar fricciones que desgastan. En selección directiva pesará el impacto real en el equipo. Comunicación y feedback con madurez : Explicar el porqué, ordenar prioridades y dar feedback útil, incluso cuando es incómodo. La claridad y la consistencia marcarán la diferencia.

: Explicar el porqué, ordenar prioridades y dar feedback útil, incluso cuando es incómodo. La claridad y la consistencia marcarán la diferencia. Criterio para integrar tecnología sin deshumanizar: La tecnología entra en la gestión, pero el diferencial será el criterio. Los líderes tendrán que ser capaces de usar datos e IA con transparencia, estableciendo límites y poniendo el foco en la experiencia de las personas.

En palabras de Albert Corbella, Business Leader de Claire Joster, “en 2026 veremos menos ‘liderazgo de organigrama’ y más liderazgo que se demuestra en lo cotidiano: coherencia, conversaciones de calidad y decisiones con criterio. La tecnología va a estar, pero el diferencial seguirá siendo cómo haces que la gente quiera quedarse y crecer contigo”.

Con este escenario, Claire Joster anticipa un giro en lo que el mercado va a exigir a los perfiles directivos: las compañías que quieran competir por talento no podrán quedarse en la experiencia o la capacidad técnica. Pesarán más las competencias para generar confianza, alinear decisiones con valores y convertir la cultura en una experiencia tangible en los equipos.

La firma de Executive Search de Eurofirms Group señala que estas capacidades ya están entrando con fuerza en los procesos de selección y evaluación directiva y serán decisivas en un 2026 marcado por la presión por resultados y la necesidad de sostener equipos estables.

Sobre Eurofirms People First

Eurofirms People first somos la primera multinacional española de gestión del talento. Desde 1991 ayudamos a las personas a encontrar empleo y a las empresas a encontrar talento, con una forma de trabajar que nos define: People first.

Nuestra cultura prioriza a las personas y se basa en tres valores que nos acompañan desde el inicio: respeto, responsabilidad y transparencia. Creemos que las relaciones de confianza, el bienestar y el compromiso son la base de cualquier proyecto sostenible, y aplicamos esa filosofía en todo lo que hacemos.

Cada día generamos oportunidades laborales para más de 30.000 personas y colaboramos con más de 5.000 empresas, buscando siempre el mejor encaje entre talento y organización. Más allá de cubrir vacantes, acompañamos a las empresas en la creación de equipos alineados con su cultura y su propósito.

Con 1.600 profesionales en 7 países y una red de 160 oficinas, ofrecemos soluciones de trabajo temporal, selección, outsourcing, headhunting, executive search, formación y desarrollo de personas. Además, a través de Eurofirms Foundation, promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando más de 9.000 contrataciones y contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva.

A su vez, en 2025 Eurofirms ha sido distinguida por Forbes como la única empresa de gestión de talento presente en el ranking de las mejores empresas para trabajar en España.

Eurofirms People first, Claire Joster y Eurofirms Foundation son las marcas que forman parte del grupo, reflejando un modelo de gestión del talento que combina crecimiento empresarial con impacto social.