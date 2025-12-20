La industria farmacéutica se erige como motor de innovación en España

La industria farmacéutica se ha consolidado en la última década como uno de los grandes pilares de la I+D en España gracias a su gran impulso por la investigación. Con 930 estudios clínicos autorizados en 2024, nuestro país es líder en materia de ensayos clínicos en Europa. Un hito posible, en gran medida, gracias a la sólida contribución de la industria farmacéutica: de los más de 1.500 millones de euros que la industria farmacéutica destinó a I+D en 2024, más del 60% se destinaron a ensayos clínicos.

Un ejemplo del compromiso de esta industria con la innovación es Novartis, recientemente reconocida como empresa farmacéutica con mejor reputación en España por el Ranking Merco Salud, elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). La compañía destaca por su foco en la investigación disruptiva desde plataformas tecnológicas de alto potencial innovador para diversas enfermedades de alto impacto como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. “Nuestra apuesta por la I+D es constante, por lo que avanzamos continuamente en investigaciones clínicas en múltiples áreas y patologías”, indica Javier Malpesa, responsable de Ensayos Clínicos de Novartis España .

Un compromiso claro con la investigación

La compañía ha vivido en los últimos meses un período de gran actividad investigadora. Por un lado, relata Malpesa, “hemos compartido los resultados que abarcan novedades en enfermedades inmunológicas como el síndrome de Sjörgen”, y por otro lado, en el ámbito de la oncología, “hemos continuado con nuestra sólida investigación en el contexto del cáncer de mama precoz HR+/HER2-. En esta patología”, recalca, “nuestro objetivo sigue siendo avanzar en la reducción del riesgo de recaída y la mejora de la supervivencia global para estas pacientes”.

En esta labor investigadora, Malpesa señala que “los pacientes son colaboradores esenciales en la búsqueda de nuevas soluciones a sus retos para que las soluciones que creamos realmente puedan transformar sus vidas”. En esta línea, añade, “poner al paciente en el centro significa entender profundamente sus necesidades, sus experiencias con la enfermedad y sus prioridades, integrando esta perspectiva en cada fase de la investigación y desarrollo, desde el diseño de los ensayos clínicos hasta el acceso de las terapias”.

Novartis ha contado en el último año con más de 7.400 pacientes voluntarios que contribuyeron con su participación en alguno de los 272 estudios clínicos realizados en España por la compañía. Cifras que sitúan a la compañía en el liderazgo europeo de participación de pacientes y que la compañía destaca como “una muestra de nuestros avances para cumplir con el propósito de reimaginar la medicina”.

Nuevo año, nuevos desafíos

Esta contribución al tejido investigador nacional se suma a la voluntad de Novartis de reforzar el potencial de España como motor de la innovación en Europa, en sintonía con el posicionamiento del conjunto del ecosistema farmacéutico. De cara al nuevo año, el sector farmacéutico se enfrenta al desafío de equilibrar el acceso rápido a la innovación con la sostenibilidad del sistema de salud. Un desafío marcado por retos como la espera de más dos años hasta que la innovación llega a los pacientes, según datos de la patronal europea de la industria farmacéutica innovadora Efpia.

Ante ello, Malpesa subraya la necesidad de fortalecer la cooperación y la colaboración con reguladores y administraciones para impulsar políticas que incentiven la investigación biofarmacéutica y posicionen a España como un epicentro de la medicina en Europa. “Investigar es solo el primer paso. El reto definitivo es garantizar que el sistema pueda integrar esa innovación. Con esta convicción, trabajamos para que España no solo destaque por su ciencia de vanguardia, sino por ser un modelo en el acceso de los pacientes a los tratamientos, demostrando así el impacto positivo que una industria volcada en la salud ofrece a toda la sociedad”, concluye.