En Cerdanyola
Registran el laboratorio investigado por el origen de la peste porcina
Mossos y Guardia Civil informan de que la operación se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros"
Redacción
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están registrando este jueves por la mañana las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra (Vallès Occidental), en el marco de la investigación del origen del brote de peste porcina africana (PPA).
Esta actuación fue ordenada por el juzgado de instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas secretas, según informan los dos cuerpos policiales.
Mossos y Guardia Civil informan de que la entrada y registro en las instalaciones se está llevando a cabo "siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación".
- Gran operación antidroga en Ibiza: ya son ocho detenidos
- Una trabajadora en Ibiza denuncia irregularidades laborales en una fábrica en el programa ‘Aquí hay trabajo’ de RTVE
- Atención conductores: nuevas normas de tráfico a partir de enero de 2026
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- Paradores 'ultima' la selección de trabajadores para la apertura del complejo hotelero en Ibiza
- Toni Ros, empresario cárnico de Ibiza, se jubila: 'Los sábados, mi padre cogía una bicicleta y se iba a vender corderos
- Adiós a árboles 'centenarios' de Ibiza: Unidas Podemos denuncia su tala en las obras del camping de es Canar para erigir un hotel
- El Parador de Ibiza, un poco más cerca de su apertura: la vía de acceso se inaugurará el lunes