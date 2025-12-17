Navidad
Triguero comparte el brindis de Navidad con los mayores del Esplai
El alcalde de Ibiza participó del acto y felicitó las fiestas
Ibiza
La carpa de Navidad instalada en el paseo de Vara de Rey acogió este martes por la tarde el tradicional brindis navideño con los mayores del Club de Jubilados del Esplai de Can Ventosa, un acto de convivencia para felicitar las fiestas y compartir un momento con los socios y socias del colectivo.
En el encuentro participaron el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, la concejala de Mayores, Sara Barbado, y las conselleres insulares Carolina Escandell y Marilina Ribas, que acompañaron a los asistentes en una tarde marcada por el ambiente festivo en el centro de la ciudad. El brindis se enmarca en la programación de Navidad, que continúa en los próximos días.
