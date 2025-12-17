El Ministerio de Sanidad da por rota la negociación con los médicos por el Estatuto Marco

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han vuelto a reunirse este miércoles con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco. La décima reunión, explica el Ministerio, tras la huelga de cuatro días que convocaron la pasada semana a nivel nacional. Y convulsa porque ambas partes se acusan mutuamente de romper la negociación. Sanidad asegura que han decidido levantarse de la mesa rechazando sumarse al preacuerdo alcanzado el lunes con las organizaciones sindicales que conforman el Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud.

CESM-SMA, por su lado, asegura que al encuentro han acudido los tres responsables ministeriales habituales, a los que se ha sumado, por primera vez, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, "quien tomando la palabra ha anunciado que el ministerio daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del Ámbito del lunes y no se iban a mantener dos líneas de diálogo paralelas".

Mesa de negociación paralela

Los médicos llegaron al encuentro tras el citado preacuerdo firmado el lunes con SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde que marcó la suspensión de la huelga que estas organizaciones tenían previsto emprender en enero. Según explica Sanidad, CESM y SMA han pedido este miércoles poner en marcha una mesa de negociación paralela.

El ministerio ha reiterado que el Ámbito de Negociación -del que CESM forma parte, precisa, y que está formado por las organizaciones antes mencionadas-, "constituye el único foro legítimo y legalmente establecido para el diálogo social y la negociación colectiva en el Sistema Nacional de Salud". Acusa a CESM de mantener "una estrategia de presión". Los sindicatos médicos consideran que Sanidad "relega las negociaciones a un Ámbito que discrimina a los médicos".

Sin estatuto propio

El Ministerio descarta la creación de un estatuto específico para la profesión médica, como llevan meses reclamando los médicos, y reafirma "su compromiso con todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud". El nuevo texto insiste Sanidad, incorpora avances sustanciales y responde a las demandas en materia de derechos laborales, condiciones de trabajo, eliminación de las guardias de 24 horas, movilidad, organización del trabajo y conciliación.

CESM y SMA, por su lado, recalcan que hasta el último momento "han mantenido una actitud negociadora y una auténtica voluntad de diálogo". Tras la reunión con Sanidad este miércoles la situación, ha empeorado, aseguran. Denuncian que Sanidad "dinamita toda voluntad de diálogo" y el "desprecio institucional al colectivo".

Los sindicatos, que ya han avanzado que están dispuestos a ir a una huelga indefinida, emplazan a sus respectivos ejecutivos para "decidir las nuevas movilizaciones que se convocarán para mostrar la respuesta del colectivo en esta escalada en el conflicto".

Asamblea

Por otro lado, las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación han informado este miércoles a trabajadores del SNS sobre el actual estado de las negociaciones que mantienen con el Ministerio para mejorar sus condiciones laborales a través de la reforma del Estatuto Marco.

Los sindicatos han ofrecido detalles de los últimos compromisos adquiridos por el Ministerio de Sanidad, en la reunión del Ámbito de Negociación celebrada el pasado lunes, para mejorar aspectos "muy importantes" del Estatuto Marco, y que están a la espera de plasmarse en un nuevo texto de la norma. Trasladaron a los profesionales presentes en la asamblea Informativa que la convocatoria de huelga está suspendida a la espera de comprobar que todas las demandas de las organizaciones se incluyen en el nuevo borrador.

Los sindicatos mantienen una postura "de prudencia y cautela" hasta comprobar que realmente el texto va a mejorar las condiciones de trabajo de cerca de un millón de trabajadores del SNS en aspectos fundamentales, como la jornada de trabajo, la posibilidad de acceder a las jubilaciones parcial y anticipada y en el reconocimiento retributivo que debe acompañar al nuevo modelo de clasificación profesional acordado.