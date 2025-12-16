Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 16 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 16 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 14, 16, 40, 41 y 44 y las estrellas 02 y 10.
El código del Millón ha sido el WHM36806.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Una vecina de Ibiza hace autostop para poder ir a trabajar
- Denuncia el 'robo' en un bar de Ibiza: '¡Lo que nos cobraron por dos vermús y unas patatas!
- Lluvias torrenciales en Ibiza: la nueva contrata de agua tendrá que redirigir las riadas al puerto y la playa
- Repostería de Ibiza: «Para alguien con apellidos ibicencos es un pecado no saber hacer ‘orelletes’»
- La Aemet activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Ibiza y Formentera
- El número de colombianos censados en Ibiza ya supera al de marroquíes
- Barby Pinello, vecina de Ibiza: "Estoy alquilando una habitación por 350 euros al mes y a media manzana del mar"
- Dominio de viudas y un Sant Antoni muy varonil