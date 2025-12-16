A la mesa en Navidad: ‘sofrit pagès’ y ‘parmiggiana’ con queso de Ibiza

Sofrit pagès, bullit de peix, salsa de Nadal. Son los platos que vienen a la cabeza cuando se piensa en un menú de fiesta típicamente pitiuso. Sin embargo, la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural va un poco más allá en la campaña que acaba de lanzar para animar a las familias a escoger alimentos de kilómetro cero para sus menús más festivos de estas fiestas: ‘Aquest Nadal, producte local’.

‘Bullit de peix’. | V. MARÍ

La idea es sencilla: si la Navidad es la época de las mesas largas y los reencuentros, aquí no hace falta irse muy lejos para llenarla de sabor. La campaña recuerda que en las islas se pueden preparar platos muy ligados al recetario tradicional, platos detrás de los que está el trabajo diario de los productores locales.

Una ‘escudella’ de salsa de Nadal. | E. MARCO

Sin embargo, desde la conselleria proponen que no sólo se piense en producto local cuando se planifiquen platos típicos de la gastronomía de Ibiza y Formentera, sino también cuando los cocinillas de las familias se pongan más creativos durante estas fechas. Es decir, que si se prepara una deliciosa parmiggiana se haga con berenjenas y queso elaborado en la isla con leche de animales autóctonos. «El producto local es igualmente válido para elaborar recetas internacionales», comentan desde la conselleria antes de enumerar una serie de platos: ketfa de cordero de la isla, la ya mencionada parmiggiana (el Govern habla de berenjenas y queso de Menorca, pero aquí la haremos con ingredientes pitiusos), falafel con garbanzo mallorquín o una bullabesa con pescado del puerto más cercano.

Siguiendo con los ejemplos de la conselleria, se podría preparar también un glaseado de porc negre de la isla, unos canelones con pollo payés de raza autóctona, una parmentier con deliciosa patata ibicenca, un tartar de gamba roja recién pescada aquí al lado, un ceviche con sirvia capturada en aguas pitiusas, un pad thai de calamares locales... Las posibilidades son infinitas. ¡Hasta un panetonne con harina de algarroba lugareña! O un roscón de reyes con harina molida en el molino del norte de la isla. Las posibilidades son infinitas.

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha puesto en marcha este jueves esta campaña institucional de Navidad para animar a consumir producto de las Illes Balears durante las fiestas. Anuncios en televisión, cuñas de radio, publicidad digital e inserciones gráficas que estarán activos hasta el 6 de enero de 2026, con el objetivo de que la gente aprecie el valor, la calidad, diversidad y autenticidad de los alimentos que se producen en el archipiélago.

La campaña también hace un guiño especial al vino de las islas, elaborado con variedades autóctonas como manto negro, premsal blanc, gorgollassa, callet o giró ros, «que aportan personalidad propia a la gastronomía de estas fechas».

Más allá del menú, el Govern vincula el consumo de producto local con el apoyo al sector primario de las islas y con un modelo más sostenible: elegir alimentos de aquí, señala, contribuye a mantener la actividad agraria, ganadera y pesquera, refuerza la soberanía alimentaria y ayuda a proteger el paisaje, las variedades locales, las razas autóctonas y la cultura gastronómica del territorio.

En este sentido, el conseller Joan Simonet destaca que el producto local «es mucho más que comida: es identidad, economía y futuro», y remarca que cada vez que se elige un producto de las islas se apoya a cientos de familias que mantienen vivo «el campo y el mar». Añade, además, que con esta campaña quieren que las mesas navideñas reflejen ese esfuerzo, con alimentos que define como «sanos, seguros, sostenibles y de gran calidad», y reafirma el compromiso del Govern para que payeses, ganaderos y pescadores cuenten con herramientas y recursos para continuar su actividad.

La campaña, con piezas audiovisuales, radio y cartelería, comparte un mensaje común: los mejores momentos de estas fiestas también se construyen con productos que tienen origen, historia y raíces. Y el llamamiento final es claro: celebrar la Navidad con lo mejor «de nuestra tierra y de nuestro mar». Pues eso, que no hace falta poner en la mesa estos días sofrit pagès ni salsa de Nadal para usar producto local: huevos de gallina ibicenca rellenos, coliflor de la isla al curry, naranjas del huerto de la vecina al vino...