El Consell regala un reloj a sus 20 trabajadores jubilados este año

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, acompañado por la consellera de Recursos Humans, Maria Fajarnés, y el resto de consellers, ha ofrecido una recepción a 20 trabajadores de la institución insular que se han jubilado este año. Como es tradición, durante el acto se les ha hecho entrega de un reloj distintivo como muestra de agradecimiento por los años de dedicación y servicio público. Marí ha querido reconocer «toda la dedicación y vocación de servicio público a lo largo de décadas de compromiso con la institución» y ha felicitado a los homenajeados por esta nueva etapa, deseándoles «muchos buenos momentos», con más tiempo para disfrutar de lo que más les gusta junto a sus seres queridos.