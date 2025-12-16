Centros educativos
El Colegio Mestral celebra su festival solidario de Navidad
El centro organiza esta semana su tradicional festival navideño de Infantil y Primaria, cuya recaudación se destinará a Proyecto Juntos.
El Colegio Mestral celebra esta semana su tradicional festival de Navidad dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria. El evento tendrá lugar hoy y mañana, 16 y 17 de diciembre, en las instalaciones del centro y contará con varias sesiones tanto en horario de mañana como de tarde.
Las funciones se desarrollarán a las 9.30 y a las 11.30 horas por la mañana, así como a las 15.15 horas por la tarde, permitiendo la asistencia de las familias a las distintas representaciones preparadas por los alumnos. Se trata de una cita ya consolidada en el calendario del centro, esperada por estudiantes, padres y docentes.
Más allá del carácter festivo y educativo, el festival mantiene su vertiente solidaria. Desde hace años, el colegio impulsa una recaudación voluntaria a través de las entradas al evento, cuyos fondos se destinan íntegramente a la ONG Proyecto Juntos. La organización desarrolla proyectos sociales orientados a mejorar la calidad de vida de personas en situación de necesidad.
Con esta iniciativa, el Colegio Mestral refuerza su compromiso con la educación en valores y la solidaridad, promoviendo entre su alumnado la importancia de la colaboración y el apoyo a causas sociales desde edades tempranas.
El festival incluirá actuaciones preparadas por los estudiantes, en las que se combinarán creatividad y participación. Como cierre del encuentro, el centro ofrecerá un snack a todas las familias asistentes, creando un espacio de convivencia para compartir el final del evento y desear unas felices fiestas en un ambiente cercano y acogedor.
