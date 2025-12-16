Atención conductores: nuevas normas de tráfico a partir de enero de 2026

El año nuevo también traerá consigo nuevas normas de tráfico que serán obligatorias a partir de enero de 2026. La normativa incorpora dos novedades que afectarán a la mayoría de conductores: la sustitución definitiva de los triángulos de emergencia por la baliza V-16 conectada y la consolidación de los cursos de conducción segura y eficiente, que permiten bonificar hasta dos puntos en el carné. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja en una reforma más amplia del Reglamento General de Circulación, con medidas que aún están en tramitación.

V-16, el nuevo “imprescindible” en el coche

La V-16 conectada pasa a ser el único sistema legal para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera, sustituyendo a los triángulos. La DGT insiste en que el objetivo es reducir atropellos y evitar que el conductor tenga que bajar a la calzada para señalizar la avería.

La baliza es una luz intermitente de color ámbar que debe colocarse en el punto más alto posible del vehículo (preferiblemente el techo). La diferencia clave está en la conectividad: los modelos homologados incorporan GPS y una SIM no extraíble y, al activarse, envían la ubicación a la plataforma DGT 3.0, para que otros usuarios reciban avisos a través de paneles informativos o navegadores.

El no llevarla nos puede suponer una multa de 80 euros.

La baliza V16 será obligatoria en enero / DI

Cursos de conducción segura

La otra gran novedad práctica para 2026 son los cursos de conducción segura y eficiente (CCSE), ya disponibles y regulados, que permiten obtener 2 puntos adicionales (hasta un máximo de 15 en el saldo del permiso). Se pueden hacer, como norma general, una vez cada dos años por tipo de curso (turismos y motocicletas), siempre que el conductor conserve saldo positivo.

Más cambios pendientes

La DGT también tiene sobre la mesa una reforma del Reglamento General de Circulación prevista para 2026. Entre las medidas ya avanzadas públicamente figura la regulación del “carril de emergencia” en autopistas y autovías: en retenciones, los vehículos deberán abrirse hacia los lados para dejar un pasillo central libre al paso de ambulancias, bomberos o policía.

Junto a esto, hay otras propuestas sobre adelantamientos a vehículos detenidos, protección de peatones, equipamiento de motoristas y nuevas reglas para patinetes, como que lleven las luces encendidas siempre, pero no todas tienen fecha cerrada.