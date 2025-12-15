Vila clausura el programa del 25N Pamela Palenciano

El Ayuntamiento de Ibiza concluirá este miércoles 17 de diciembre la programación de actividades del 25N, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con el monólogo ‘No solo duelen los golpes’, de Pamela Palenciano. La cita será en el auditorio de Can Ventosa, con una sesión matinal a las 11.30 horas reservada a los institutos del municipio y una función abierta al público a las 18 horas, con entrada gratuita.

La concejala de Igualdad, Sara Barbado, ha recalcado que la lucha contra la violencia machista no puede limitarse a un solo día al año y ha señalado que, con esta programación, el Consistorio ha intentado llegar «a todas las edades y sensibilidades», generando espacios para la reflexión, la creación y el diálogo. Según ha destacado, las artes, la cultura y la educación son herramientas fundamentales para construir conciencia colectiva y prevenir la violencia desde la raíz.

El monólogo ‘No solo duelen los golpes’ aborda la violencia de género desde la experiencia personal, combinando emoción, humor y denuncia social, y se enmarca como la actividad final del programa del 25N.