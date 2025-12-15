Negociación
Los sindicatos desconvocarán la huelga sanitaria tras alcanzar un preacuerdo con Sanidad
El pacto alcanzado incorpora reivindicaciones sindicales como la jornada de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada
EFE
Madrid
El Ministerio de Sanidad ha logrado este lunes alcanzar un preacuerdo con los sindicatos de la mesa de negociación del estatuto marco (CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde), por lo que desconvocarán la huelga indefinida que tenían programada para finales de enero.
Así lo ha informado el Ministerio y fuentes sindicales después de la reunión que han mantenido desde esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, que el pasado viernes les convocó para consultarles si retiraba el borrador del estatuto marco tal y como le habían exigido las comunidades del PP.
El preacuerdo alcanzado incorpora reivindicaciones sindicales como la jornada de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada.
