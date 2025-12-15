Una mirada a la ‘Ibiza esencial’ de Andrea Rivi en Sant Antoni

El fotógrafo Andrea Rivi, con una carrera profesional que abarca más de dos décadas, presenta su obra más reciente y personal en la exposición ‘Ibiza Esencial’, que se inaugurará el viernes 19 de diciembre de 2025, a las 18 horas, en el espacio cultural Sa Punta des Molí, en Sant Antoni.

«La exposición no solo conmemora los 20 años de Andrea Rivi como fotógrafo profesional, sino que también sirve como un testimonio visual de su profunda conexión con la isla. Rivi, cuya carrera le ha llevado a viajar por numerosos lugares del mundo durante años, encontró finalmente en Ibiza la inspiración definitiva», señala el Ayuntamiento en una nota.

Ibiza como punto de partida y de llegada

«Después de tantos años fotografiando paisajes y culturas en diferentes continentes, llegar a Ibiza fue como encontrar el punto de partida y de llegada al mismo tiempo. La isla posee una luz, una naturaleza y un espíritu que son únicos y que merecen ser capturados con la máxima honestidad y respeto», ha explicado el artista.

La muestra se centra en la naturaleza, los paisajes, el patrimonio cultural e Ibiza como destino familiar, capturando desde los rincones más vírgenes hasta la arquitectura tradicional. Las imágenes seleccionadas buscan ir más allá de la postal turística, revelando la belleza intrínseca de la isla y la importancia de su conservación.

La exposición permanecerá abierta al público exclusivamente el viernes 19 de diciembre y contará con la presencia del artista, quien ofrecerá una breve introducción a la muestra y compartirá con el público las motivaciones y el proceso creativo detrás de este proyecto tan significativo.