Actualización 23.8.1
Crudivorismo, milenial o loguearse: estas son las nuevas palabras del diccionario de la RAE
Microteatro o turismofobia son otros de los términos que se incorporan al manual de la Real Academia Española
EFE
Madrid
Crudivorismo, loguearse, microteatro, milenial o turismofobia son algunos de los términos que se acaban de incorporar al Diccionario de la Lengua Española (DLE), cuya última actualización, la 23.8.1, se ha presentado este lunes en la sede de la Real Academia Española (RAE).
Esta actualización, con "menos pretensiones" que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24, "mucho más renovada y amplia", en la que está trabajando la RAE, según ha avanzado su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.
La edición 24 se presentará, previsiblemente, en noviembre de 2026.
