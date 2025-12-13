Protección y cuidado especial para el Hércules y los restos hallados en Vila

Los técnicos del Departament de Patrimoni del Consell Insular de Ibiza y el equipo del Museu Arqueològic d’Ibiza i Formentera (MAEF), trabajan de manera conjunta para garantizar la correcta conservación de los importantes hallazgos arqueológicos descubiertas durante la intervención preventiva realizada en el solar del carrer Madrid 28-30, donde el Ibavi tiene previsto construir un bloque de pisos de protección oficial.

La figura del Hércules hallada en el solar.

La intervención, concluida la pasada semana, era preceptiva al encontrarse el solar dentro de la zona de cautela arqueológica establecida en el PGOU de Vila aprobado en julio de 2023, un perímetro que cubre una parte considerable del Pla de Vila, informa el Consell.

Durante el control arqueológico salieron a la luz «depósitos cerámicos de origen púnico, estructuras constructivas de época altoimperial, subestructuras andalusíes y, especialmente, varios conjuntos con una gran cantidad de elementos orgánicos -principalmente madera y cuero- preservados durante siglos gracias al microclima subterráneo del área».

Entre las piezas más destacadas, detalla el Consell, se encuentra una figura masculina de madera que podría representar a Hércules, un hallazgo excepcional que, según los técnicos, «se suma a un volumen de materiales orgánicos nunca documentado hasta ahora en la arqueología de Ebusus».

Dada la «extrema fragilidad de estos restos y el riesgo de rápido deterioro una vez expuestos al aire», los especialistas del Consell y del Museu Arqueològic «acordaron habilitar un contenedor refrigerado de gran capacidad para conservarlos a la temperatura adecuada». Asimismo, se ha reforzado el equipo humano para acelerar las tareas de limpieza inicial y se ha contactado con un centro especializado en restauración y conservación, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que podría asumir la fase definitiva de tratamiento si se formaliza el convenio correspondiente.

Oportunidad excepcional

Los responsables insisten en que estos hallazgos suponen una «oportunidad excepcional para profundizar en el conocimiento histórico de Ibiza y garantizan que se actuará con el máximo rigor para asegurar su preservación».

Según explicaron tras el hallazgo los responsables de la excavación, el hecho de que la parcela permaneciera sumergida durante siglos ha permitido una preservación excepcional de materiales orgánicos, como madera, cuero, semillas y restos vegetales.

Las excavaciones revelaron niveles de ocupación de época romana y una posterior fase andalusí medieval, con restos de estructuras, hogares y depósitos que se utilizaron como vertederos. Según los primeros análisis, el yacimiento podría aportar valiosa información sobre la evolución urbana y agrícola de Ibiza en la Antigüedad y la Edad Media.

El equipo arqueológico también destacó la importancia de los restos orgánicos recuperados, un tipo de material raro en el registro arqueológico de la isla debido a la fragilidad de su conservación.