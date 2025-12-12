Jornada formativa del CEPA Sant Antoni en el Bibo Park

El alumnado del CEPA (Centre d’educació de persones adultes) de Sant Antoni ha visitado esta semana Bibo Park Ibiza Botánico Biotecnológico, donde participó en una jornada formativa centrada en la sostenibilidad, la biodiversidad y el aprendizaje sensorial. La actividad, guiada por el equipo del parque, permitió al grupo recorrer varios espacios diseñados para acercar la ciencia y la naturaleza a través de propuestas innovadoras.

Durante el itinerario, los participantes conocieron diferentes iniciativas que combinan investigación, divulgación y arte natural. Uno de los momentos más llamativos de la visita fue la interacción con el que se considera el primer piano vegetal del mundo, una pieza que integra música y botánica para mostrar nuevas formas de expresión creativa vinculadas al entorno natural.

La jornada continuó con una demostración sobre la captación de agua atmosférica. El grupo pudo observar de cerca el proceso mediante el cual se obtiene el ‘Agua del Cielo de Ibiza’, resultado de sistemas sostenibles que permiten transformar la humedad ambiental en un recurso utilizable. Los asistentes incluso tuvieron ocasión de degustar esa agua, una experiencia que complementó la explicación técnica ofrecida por el personal del parque.

Posteriormente, el alumnado participó en una dinámica multisensorial dedicada al reconocimiento de plantas autóctonas. Mediante el tacto y el aroma, identificaron diversas especies presentes en el entorno y aprendieron sobre sus usos tradicionales y propiedades, integrando conocimiento científico y cultural en el proceso.

El planetario

Otra de las experiencias más valoradas por el grupo fue la inmersión en el planetario de Bibo Park. En este espacio, los visitantes emprendieron un recorrido virtual por el cosmos que incluía la observación de estrellas, planetas y galaxias. La propuesta permitió comprender, de manera visual y accesible, aspectos fundamentales sobre el universo y la relación entre la vida en la Tierra y su equilibrio con el medio.

La actividad se inscribe en el propósito de Bibo Park de impulsar experiencias transformadoras que fomenten el aprendizaje activo y la conciencia ambiental, combinando ciencia, innovación, arte y naturaleza para reforzar la conexión emocional con el entorno.