Estas son las superlunas de 2026 que se verán desde Ibiza

El calendario astronómico de 2026 llega cargado de citas especiales para los aficionados a la observación del cielo en Ibiza, sobre todo por el eclipse solar total del 12 de agosto. Las doce lunas llenas del año, cada una con su nombre tradicional de raíces anglosajonas y nativoamericanas, podrán disfrutarse desde la isla siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El pasado 5 de diciembre tuvo lugar la última Luna llena de 2025.

Estos nombres, popularizados en la cultura popular y adoptados por observatorios internacionales, hacen referencia a fenómenos naturales, ciclos agrícolas o comportamientos animales propios del hemisferio norte. Cada una tiene una peculiaridad distinta.

Estas son las lunas llenas de 2026:

3 de enero – Luna del Lobo

1 de febrero – Luna de Nieve

3 de marzo – Luna del Gusano o de Sangre

1 de abril – Luna Rosa

1 de mayo – Luna de las Flores

31 de mayo – Luna Azul

29 de junio – Luna de Fresa

29 de julio – Luna del Ciervo

28 de agosto – Luna del Esturión

26 de septiembre – Luna de la Cosecha

26 de octubre – Luna del Cazador

24 de noviembre – Luna del Castor

23 de diciembre – Luna Fría

La luna llena de enero de 2026 es la primera superluna del año. Después, habrá que esperar hasta finales de 2026 para ver más superlunas, destacan desde la guía de astronomía StarWalk.Space.es La luna llena de marzo de 2026 coincidirá con un eclipse lunar total, que será visible sólo desde amplias zonas de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Asia. La luna llena del 1 de mayo es la primera de dos lunas llenas de ese mes. Además, es la primera microluna de 2026, que aparecerá un poco más pequeña y tenue que una Luna llena promedio. La luna llena del 31 de mayo es especial porque es la segunda luna llena en un solo mes, lo que la convierte en una luna azul mensual. Además, es la microluna más pequeña del año. La luna llena de junio de 2026 es la última microluna del año.

Un eclipse lunar parcial coincidirá con la luna llena del 28 de agosto de 2026. Durante este eclipse, alrededor del 96% de la superficie de la luna quedará cubierta por la sombra de la Tierra. El eclipse será visible de 02.33 a 05.52 GMT desde una gran parte del mundo, incluyendo Ibiza. También es interesante la luna nueva del 12 de agosto, ya que coincidirá con un eclipse solar total. Este eclipse, el primer eclipse solar total visible desde la Europa continental desde 1999, podrá observarse desde Ibiza.

La superlunas más grande

La luna llena de noviembre de 2026 será una superluna, y se verá aproximadamente un 6,5% más grande y un 13,5% más brillante que una luna llena promedio. Finalmente, la luna llena del 24 de diciembre es la superluna más grande del año, así que se verá ligeramente más grande y más brillante que una luna llena promedio.

Desde Ibiza, donde la contaminación lumínica es moderada fuera de los núcleos urbanos, muchos de estos plenilunios podrán observarse con especial claridad en espacios naturales como es Amunts, ses Salines o las zonas rurales del interior. Los astrónomos recomiendan alejarse de las zonas más iluminadas y buscar horizontes despejados para disfrutar de estos plenilunios que, año tras año, siguen despertando fascinación en todo el mundo.