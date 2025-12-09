Preocupación por las subidas de alquiler en 2026 en Baleares: "Pisos por los que ahora estás pagando 800 euros podrán pedirte 1.800 sin ningún problema"

"Pisos por lo que ahora estás pagando 800 euros podrán pedirte 1.800 euros sin ningún problema, es una barbaridad". La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) muestra máxima preocupación por las subidas del alquiler por la revisión de contratos en Baleares de 2026. Tal y como se desprende de los datos del ministerio de consumo, los 24.500 contratos de alquiler (afectaría a 69.210 personas que residen en estas casas) que se renovarán en el archipiélago balear en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año.

Una cifra que supone un auténtico drama para las familias de Baleares, muchas de las cuales podrían quedarse en la calle, según expresa la portavoz de la PAH, Ángela Pons. "¿Qué harán con el 90% de estas familias que no podrán renovar el contrato por las subidas del alquiler? ¿A dónde irán? Para pagar estas barbaridades tendrían que compartir piso más de una familia, muchas de ellas se quedarán en la calle", señala Pons.

Renovación de alquiler

La portavoz de la PAH advierte de que muchos propietarios cuyo contrato con el inquilino finaliza este año están evitando renovarles porque no podrían subirle el alquiler más allá del IPC y es más rentable buscar otras opciones. "Muchas inmobiliarias les dicen a los propietarios que es una tontería que estén cobrando 800 euros por un piso por el que podrían ganar el doble o el triple. Los propietarios están cediendo y se quedan personas en la calle, es un drama", argumenta Pons.

Ante esta situación, la PAH pide a los dueños de las viviendas "que se pongan en la piel de las personas que no podrán pagar y no encontrarán otra vivienda" para vivir. "Estamos en una situación de crisis y emergencia habitacional catastrófica, 24.000 contratos finalizarán y dejarán en la calle a la mayoría de estas personas. Se tiene que hacer una reflexión y frenar la especulación inmobiliaria", determina la portavoz de la plataforma. A nivel político, Ángela Pons reclama que se pongan límites a los precios de alquiler topando los precios y se declare Baleares como zona tensionada para frenar la subida de los alquileres.