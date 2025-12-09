¿Alguna vez has sentido que el avión 'se caía' tras el despegue? Un piloto revela la verdadera razón

Si alguna vez ha sentido un pequeño sobresalto justo después de que el avión abandone la pista, como si los motores perdieran fuerza o la aeronave dejara de subir, no estás solo. Esta sensación es una de las más comunes entre los pasajeros con miedo a volar. Pero, lejos de ser una señal de peligro, se trata de un procedimiento totalmente normal y seguro.

El piloto Perico Durán, con amplia experiencia en vuelos comerciales, explica en un vídeo en su red social TikTok que los motores no se apagan ni pierden potencia de forma inesperada. "Lo que realmente ocurre es un ajuste planificado: tras la potencia máxima empleada para el despegue, el avión reduce ligeramente la potencia para entrar en la fase de ascenso", indica.

"El motor trabaja al máximo solo en la carrera de despegue. Una vez en el aire, reducimos potencia para cuidar los motores, alargar su vida útil y continuar subiendo de forma eficiente", detalla Durán.

Además de este ajuste, los pilotos bajan ligeramente el morro del avión para que la aeronave acelere y gane velocidad rumbo a la de crucero. Este cambio en la actitud del avión es totalmente percibido por quienes van a bordo y suele ser la razón de esa sensación de 'caída', aunque el avión sigue ascendiendo con total normalidad.

"Lejos de ser un motivo para alarmarse, este procedimiento se realiza en todos los vuelos, bajo estrictos protocolos y con el objetivo de garantizar un ascenso seguro, eficiente y confortable", cuenta el piloto.