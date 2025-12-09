La huelga de médicos arranca con movilizaciones y un seguimiento desigual: "La profesión ha despertado y no vamos a volver a dormirnos"

Los médicos han iniciado este lunes una huelga nacional de cuatro días consecutivos convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Un paro al que se han sumado otros sindicatos autonómicos de Madrid, Galicia, Cataluña o Navarra. El objetivo del paro es mostrar el rechazo de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad. El seguimiento ha sido desigual por comunidades.

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha cifrado en un 6,5% el seguimiento de la huelga en Cataluña durante la mañana de este martes, mientras el sindicato convocante a nivel catalán, Metges de Catalunya (MC), lo ha hecho en un 45%. El sindicato asegura que un 53% de los facultativos han secundado el paro en Barcelona, un 39% en Girona, un 35% en Tarragona y un 24% en Lleida. La movilización también ha tenido más peso en la atención primaria (54%) que en la hospitalaria (33%).

En pleno pico de gripe

El paro en la comunidad, que tendrá lugar este lunes y mañana martes -y luego continuará en enero, los días 14 y 15 de enero-, se produce en un momento delicado, con los servicios médicos saturados por el empuje de la gripe. Cataluña ha anunciado que instaura el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros de salud, CAP, hospitales y residencias geriátricas porque los casos de gripe se han doblado en la última semana y el virus está en un nivel muy alto de transmisión

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha informado de que este martes por la tarde aprobará la "resolución para informar a la ciudadanía de que será necesario el uso de la mascarilla para la contención de la gripe en centros de salud y residencias de gente mayor".

Compresión de los pacientes

Algunos consejeros de salud autonómicos ya habían deslizado en los últimos días su preocupación por el momento en el que tiene lugar la huelga con un pico de gripe que, este año, se ha adelantado. Esta misma mañana, en Madrid, los médicos del sindicato AMYTS, que han protagonizado una manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el propio Ministerio de Sanidad para acompañar el arranque de la huelga, han pedido comprensión a los pacientes y han recordado que los servicios mínimos garantizan la atención urgente.

La huelga convocada a nivel nacional durará cuatro días, hasta este viernes, y los facultativos reclaman "visibilizar ante los responsables políticos la indignación del colectivo por unas jornadas laborales extenuantes, unas guardias interminables y un marco legal que no reconoce la singularidad del ejercicio médico, entre muchas reivindicaciones". En la manifestación de Madrid se han coreado cánticos como 'médicos cansados, pero no callados' o 'guardias, trabajo esclavo. Tributan, pero no cotizan'.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, descarta un Estatuto propio para médicos pero tiende la mano al diálogo

La secretaria general del sindicato, Ángela Hernández Puente, ha finalizado la marcha, ante la sede de Sanidad, con una intervención en la que ha avanzado que las jornadas de paro por la mejora del Estatuto Marco -y la petición de uno específico para los médicos- continuarán en enero. "La profesión ha despertado y no vamos a volver a dormirnos", ha enfatizado.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, descartó este mismo martes un Estatuto Marco propio para los médicos, una de las principales reivindicaciones de la huelga, pero ha tendido la mano al diálogo. Así lo manifestó en una entrevista en el programa 'La Hora' de La 1, recogida por Servimedia, en la que reconoció que "en un contexto de décadas sin modificaciones significativas de la norma que regula los derechos de los profesionales sanitarios, ha habido un malestar acumulado en relación con el anquilosamiento de esa norma".

A pie de centro

El seguimiento del paro, y a falta de conocer los datos facilitados por CESM, como se ha dicho ha sido muy desigual. Y los porcentajes tampoco coinciden entre sindicatos y consejerías de Sanidad. A pie de calle, en comunidades como Madrid o Comunidad Valenciana, se ha visto pacientes entrando y saliendo de los centros sanitarios y poco conocimiento del paro médico. Alguna cancelación de citas, pero poca afectación general, en Valencia. En Madrid, esta primera jornada de huelga también ha arrancado con un ritmo rutinario en algunos centros de salud y hospitales.

En Galicia, con datos de la Consellería de Sanidade, el seguimiento de la huelga en su turno de mañana, fue del 18,24 % en los centros sanitarios de la comunidad. Así, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Servizo Galego de Saúde, en el turno de mañana consiguió el 23,28 %. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 22,96 %. En atención primaria el seguimiento consiguió el 6,35 % de participación.

Médicos de la sanidad pública catalana participan en la manifestación convocada por el sindicato Metges de Catalunya, durante la primera jornada de huelga estatal para reclamar un estatuto profesional propio. Barcelona, 9 de diciembre de 2025. / Ferran Nadeu / El Periódico

La huelga de médicos ha concitado opiniones de todo tipo, también desde la clase política. Desde las comunidades del PP, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este martes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se siente a negociar "cuanto antes" con los médicos para evitar las huelgas. En Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado este martes que el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad no saldrá adelante, ya que, a su juicio, no se aprobará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).