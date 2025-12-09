La Isla de las Tentaciones, Drag Race o OT, los temas clave para ligar en Tinder

De aquellos "Saca tema" o "¿Qué te cuentas?" usados en la primera década de los 2000, en las protoconversaciones digitales de los albores de Internet, ha pasado un cuarto de siglo y el lenguaje 'online' ha cambiado y evolucionado a medida que lo hacían sus canales de comunicación. Ahora, a tenor de los datos extraídos del informe 'Year in Swipe' que publica la aplicación de citas Tinder, las interacciones son más directas, con menos rodeos y de temática pop. Las series, realities y superproducciones cinematográficas son ahora el vehículo para conocer a nuevas personas, romper el hielo y medir compatibilidades. Se ha pasado del "¿estudias o trabajas?" a "¿eres más de Guillo o Tinho?", dos concursantes de la actual edición de Operación Triunfo nominados en la próxima gala.

Este informe señala un giro en la forma de relacionarse. Ahora, al parecer, hay más sinceridad, menos juegos y una tendencia hacia el aperturismo emocional, con el que ya no es un tabú expresar cómo se siente cada uno. Según 'Year in Swipe', las referencias culturales funcionan como filtros para saber qué se comparte con el interlocutor, bien a través de una conversación, en las primeras preguntas cruzadas o directamente en la biografía de presentación que cada uno diseña cuando traza su perfil en la aplicación.

En Tinder explican que esta corriente coincide con fenómenos globales y acuñados en inglés: el 'Clear coding', que significa decir lo que buscas sin rodeos, el 'hot-take dating' -ligar a base de opiniones impopulares- o el 'friendinfluence', cómo el grupo de amigos o entorno afecta a la identidad. Todo eso, sumado a los grandes temas de las redes sociales como Instagram, Twitter o TikTok, ya determinan los grandes asuntos de los que se habla en el país, en la comunidad autónoma o en el mundo.

De ahí que el informe apunte a que son los realities de la televisión los principales temas que suscitan más conversaciones. 'Drag Race España', 'La Isla de las Tentaciones', 'MasterChef' o 'Supervivientes' encabezan la lista de los contenidos más citados por los jóvenes españoles en la aplicación de Tinder. Son espectáculo pero también códigos compartidos, donde el humor, el drama, la exageración y toda la conversación posterior que generan sus protagonistas son la excusa perfecta para iniciar un cortejo.

Top series mas mencionadas en Tinder. / L-EMV

A esta lista se suman fenómenos híbridos como 'La Velada del Año' o 'Operación Triunfo', e incluso producciones identitarias como 'Mariliendre', que ya no pertenecen solo a nichos concretos sino que forman parte del imaginario de una generación. En 2025, parece que el “lo has visto, ¿verdad?” es más eficaz que cualquier frase ingeniosa. Igual que en los noventa una cita podía empezar discutiendo sobre 'Friends', hoy se arranca comentando un confesionario incendiario, un concursante polémico o una prueba imposible.

De la nostalgia cinematográfica al taquillazo emocional

En el cine, la tendencia sigue la misma lógica. En este caso, la nostalgia ha sido uno de los grandes motores del año, con títulos como 'Minecraft', 'Sonic' o 'Cómo entrenar a tu dragón' funcionando como puentes generacionales. Quienes crecieron con esas historias las usan ahora como guiño emocional, casi como una contraseña afectiva para filtrar a la persona con la que están hablando y saber si hay o no sintonía.

Top peliculas mas mencionadas en Tinder. / L-EMV

Por otra parte, están los universos cinematográficos dominantes convertidos en el plan de primera cita por excelencia. 'Dune', 'Wicked', 'Superman' o 'Jurassic World: El renacer' fueron algunos de los títulos más repetidos en los perfiles y conversaciones, demostrando que los taquillazos siguen siendo terreno fértil para crear intimidad. Incluso propuestas más alternativas, como la nueva versión de 'Nosferatu', lograron colarse en el ranking. El cine de nicho también liga.

Un nuevo vocabulario sentimental

La gran revelación del 'Year in Swipe' es que la cultura pop funciona como un atajo emocional. Quien comparte 'Drag Race' comparte humor; quien disfruta 'Dune' entiende de épica y literatura; quien cita 'Minecraft' avisa de su pertenencia generacional, como Operación Triunfo y su seguimiento semanal. Son referencias que hablan y conectan por sí solas.

En un contexto en el que las citas tienden hacia la autenticidad y la sinceridad, estos códigos sirven para saber quién podría entenderte antes incluso de hablar de ti mismo. No son solo gustos sino que son símbolos, valores, intereses e incluso formas de ver el mundo. En 2025, lugar no va tanto de frases ingeniosas como de compartir referencias y referentes culturales. La cultura pop es el terreno común, los primeros andamios para construir después una relación más sólida o, al menos, el mejor gancho para empezar a hablar.