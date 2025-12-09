¿Es 2025 un buen año para comprar casa? El aviso viral de un experto que enciende las redes
Un experto en consejos inmobiliarios asegura que la relación entre oferta y demanda es más desigual que nunca
La pregunta que miles de jóvenes y familias se hacen cada día vuelve a estar en el centro del debate: ¿conviene comprar una vivienda en 2025? El perfil de consejos financieros Ahorraría ha publicado un vídeo en TikTok que se ha vuelto viral, en el que uno de sus trabajadores ofrece una visión poco optimista de la situación actual.
Según explica en el vídeo, el mercado inmobiliario sigue tensionado y la relación entre oferta y demanda es más desigual que nunca.
"¿Te acuerdas de ese piso que en 2024 costaba 250.000 euros?", plantea. "Pues este año la demanda ha estado tres veces por encima de la oferta, lo que quiere decir que, de 15 personas que querían comprar, solo 5 podían hacerlo".
Esta situación, asegura, favorece directamente a los vendedores, que están aprovechando el desequilibrio para inflar los precios por encima de su valor real. "Si ya teníamos un problema gordo, esto lo está empeorando aún más", afirma en el vídeo.
El creador advierte además de que las previsiones apuntan a nuevas subidas en los próximos años, sin señales de que el mercado vaya a estabilizarse a corto plazo. Su recomendación es clara: “Si estás esperando para comprar, yo no esperaría mucho más”.
El vídeo ha generado un intenso debate entre usuarios, expertos y potenciales compradores, que ven cómo la posibilidad de adquirir una vivienda parece alejarse cada vez más para buena parte de la población.
