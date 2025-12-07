El obispo de Ibiza reconoce la persecución al pueblo gitano

Hubo quien imaginó que sería como una boda gitana, multitudinaria y animada. Pero el homenaje a la comunidad gitana, con motivo de los 600 años de la llegada de este pueblo a España, quedó reducido a la presencia testimonial de José Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Cultural Gitana Chavorró, a su hijo, Juan Carlos, y a un par más de gitanos de las Pitiusas. Había sido el propio obispo, Vicent Ribas, quien había propuesto celebrar este acto en el principal templo de Ibiza, que tuvo escaso éxito de convocatoria.

¿Los motivos? Posiblemente que la mayoría de los gitanos de Ibiza son evangelistas, reconoce Rodríguez. Y otro, «la comodidad». Al parecer, algunos cejaron de subir a Dalt Vila cuando vieron que casi todas las calles de acceso estaban cerradas por obras. Entre ellos, quienes tenían que entregar al obispo una vara gitana (garrota, cachava), símbolo de autoridad y sabiduría, adornada con flecos negros. Al final de la misa celebrada en homenaje a la comunidad gitana, Rodríguez mostró una foto de esa vara, hecha en Ibiza, que guardaba en su móvil. La habían elaborado exprofeso para Vicent Ribas. Nadie subió hasta la catedral para dársela en persona.

Durante siglos «han sufrido mucho, han sufrido muchas veces el desprecio», incluso «persecuciones»

Inasequible al desaliento, y aunque seguro estaba perplejo ante la escasa (casi nula) presencia de gitanos, Vicent Ribas dedicó una breve alusión de dos minutos en su sermón a quienes debían ser los protagonistas de la mañana. Y lo que dijo fue muy importante, pues el máximo representante de la Iglesia en las Pitiusas reconoció que durante siglos «han sufrido mucho, han sufrido muchas veces el desprecio», incluso «persecuciones». Pese a ese sufrimiento, «han mantenido siempre la esperanza, la alegría, las ganas de vivir».

"Que crezca en igualdad de oportunidades"

Acabado el acto religioso, los coros rocieros, que también fueron homenajeados, interpretaron «dos cantos propios del pueblo gitano», explicó el obispo. Uno, tras la comunión, y el segundo, una salve a Majarí Calí, la Virgen gitana. Hubo otra alusión a esa comunidad, cuando, en la oración de los fieles, el abogado, tenor y presentador Juan Carlos Rodríguez elevó como petición que el pueblo gitano «crezca en igualdad de oportunidades».

«Es así y sigue siendo así», admitió el presidente de la Asociación Cultural Gitana Chavorró respecto a la alusión del obispo a las persecuciones y al rechazo que ha padecido su comunidad: «Hay un sector de la sociedad que sigue teniendo prejuicios», según Rodríguez. Confiesa que preferiría que no se tuvieran que celebrar actos como el de este domingo y confía en que algún día «se normalice» su presencia en la sociedad española: «No quiero privilegios, sino que se me trate por cómo soy como persona, no por mi color».

Alabó, no obstante, que el obispo reconociera «las penurias pasadas» y que aún «es rechazado» por algunos: «Me he sentido identificado con sus palabras, con que haya reconocido que hemos sido perseguidos y maltratados. Pocos lo dicen. Eso le honra».

José Luis Rodríguez portaba una bandera gitana doblada en el bolsillo izquierdo de su cazadora, que no se atrevió a desplegar durante la misa, quizás por sentirse poco arropado. Pero sí que le propuso al obispo sujetarla con él para hacerse una foto juntos, otro acto que «honra» al obispo.