Decora tu casa con inspiración navideña 100% Ibiza

La Navidad se acerca y, con ella, las ganas de convertir la casa en un refugio cálido y acogedor. Este año, en lugar de dejarse llevar por los típicos adornos rojos y dorados, ¿por qué no apostar por una decoración con sello propio? Una Navidad inspirada en Ibiza: blanca, sencilla, luminosa y muy conectada con la naturaleza.

Blanco, madera y fibras naturales

La base es el blanco, tan característico de la isla. Un mantel, unas fundas de cojín o unas cortinas claras ayudan a crear ese ambiente luminoso y calmado. Sobre ese fondo neutro, bastan unos pocos detalles: unas ramas de pino o romero en un jarrón, velas blancas y algún adorno en madera o fibras naturales para conseguir un efecto cálido y acogedor.

Un árbol con sabor a campo y mar

El árbol de Navidad puede convertirse en el gran homenaje a la isla. Si tienes un pino natural, mejor; si no, uno artificial en verde oscuro también sirve como base.

Para decorarlo, combina elementos sencillos y hechos a mano:

Estrellas y pequeñas figuras recortadas en cartón reciclado o madera fina.

Rodajas finas de madera con palabras grabadas o escritas a mano: “pau”, “llum”, “illa”, “família”.

Usar la posidonia seca de la orilla de la playa para pegarla en adornos como bolas o figuras hechas de cartón reciclado.

Remata con una guirnalda de luces cálidas de tono ámbar, que recuerda la luz suave de los atardeceres de invierno sobre Dalt Vila.

En la mesa, la inspiración payesa puede estar en una sencilla combinación de mantel blanco, vajilla de cerámica, vasos de vidrio y servilletas de tela atadas con cuerda y una ramita de aromática. Como centro, una bandeja o tabla de madera con dos o tres velas y unas hojas verdes basta para darle un aire festivo sin recargar.

El objetivo no es llenar la casa de adornos, sino elegir pocos elementos con sentido. Con pequeños gestos y materiales sencillos se puede lograr una Navidad que huela a hogar, a invierno y, sobre todo, a Ibiza.