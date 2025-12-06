Denuncian a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de infraviviendas

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los principales portales inmobiliarios en los que se publican anuncios de venta y alquiler de inmuebles, Idealista y Fotocasa.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, la denuncia solicita la retirada de anuncios que "no cumplen con la normativa de vivienda" y, sobre todo, pone de manifiesto una realidad de "abusos inmobiliarios" en la que "abundan las infraviviendas".

"Es el caso de una publicación vista en el portal Idealista, en la que se ofrece una vivienda de 11 metros cuadrados con un precio de 875 euros al mes en Madrid", han denunciado desde el sindicato.

Por ello, UGT ha solicitado en el escrito a los ministerios que trasladen la denuncia a las administraciones que sean competentes, locales o autonómicas, para sancionar a las inmobiliarias que anuncien infraviviendas.

Además, el sindicato ha reclamado la creación de una unidad especializada en abusos inmobiliarios en la que las personas afectadas por este tipo de acciones ilegales puedan presentar quejas o denuncias.

Responsables de los anuncios

UGT entiende que las plataformas, propietarias del dominio, son las responsables de los contenidos que se anuncian y, por tanto, "no deben permitir que aparezcan anuncios que no cumplan con la legalidad".

Para el sindicato, las plataformas son las que determinan los anuncios que pueden ver los usuarios, que son los que generan un beneficio por cada anuncio publicado, por lo que son los portales los que deben gestionar que no se anuncien infraviviendas o inmuebles que no cumplan con la normativa.

Así, en cumplimiento del Reglamento Europeo de Servicios Digitales, apunta UGT, se deben retirar este tipo de publicaciones a fin de garantizar la protección efectiva de las personas consumidoras y usuarias de entornos digitales.

"La actual crisis de la vivienda está siendo aprovechada por ciertas inmobiliarias para ofrecer viviendas que no tienen cédula de habitabilidad. Así, en el texto del propio anuncio insisten en que la persona que acceda a la vivienda no se puede empadronar en ella. Del mismo modo, existen anuncios destinados al alquiler residencial, que obligan a firmar un contrato inferior al año, es decir, como si se tratara de un alquiler de temporada. Así, la propiedad del inmueble evita el registro de la fianza obligatoria. Es el caso de muchos anuncios que buscan burlar la normativa estableciendo contratos inferiores a un año", ha denunciado el sindicato.

Igualmente, indica UGT, abundan los anuncios en los que se obliga a los posibles inquilinos a hacerse cargo de una póliza de seguro de impago o de "honorarios" por la gestión del alquiler o gastos por servicios indeterminados y son "muy habituales" los anuncios que exigen una fianza de más de un mes.

Avaricia de las inmobiliarias

Desde UGT han denunciado la "avaricia" de las inmobiliarias con los anuncios en los que se exige "pre-reserva" dineraria para "ganar prioridad", sin explicar cómo se va a gestionar dicha selección o cómo se devuelve dicha "pre-reserva", que posteriormente se resuelve con visitas "virtuales".

"Exigimos una actuación rápida para que las plataformas retiren todos los anuncios con contenido ilegal. No es posible beneficiarse económicamente de acciones ilegales y de abusos inmobiliarios. No son minipisos con encanto, son infraviviendas. No son condiciones de mercado, son abusos que generan indefensión a los posibles inquilinos e inquilinas", ha advertido.