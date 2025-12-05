Galardonados dos fotógrafos pitiusosen los premios nacionales LUX

El fotoperiodista Javi Parejo, de Formentera, y el fotógrafo Salva Carbó, valenciano afincado en Ibiza desde hace años, han sido galardonados con sendos premios LUX en una gala celebrada en Barcelona la noche del pasado 4 de diciembre para dar a conocer a los ganadores de la edición número 33 de estos prestigiosos premios que organiza la Asociación de fotógrafos profesionales de España (AFPE) desde 1993.

Una de las fotografías de la serie de Javi Parejo que ha obtenido un premio LUX. | JAVI PAREJO

Parejo resultó ganador de la subcategoría Fotoperiodismo, incluida en la categoría Reportaje documental, con una serie de siete imágenes que bajo el título ‘La otra Formentera’ retrata el drama humanitario causado por la explotación por las mafias de la ruta de la migración ilegal entre Argelia y Europa y su efecto sobre la pitiusa del sur.

Salva Carbó. | S.C.

Por parte, Carbó recibió un LUX de bronce en la subcategoría Edificios de la categoría Arquitectura e interiorismo, con una fotografía del Hotel Los Felices que forma parte de un proyecto fotográfico realizado para Concept Hotel Group. La imagen ganadora centra su mirada en la Futuro House, una pieza arquitectónica que domina el escenario dedicado a la música y la moda del hotel y que se ha convertido en un icono de diseño.

Javi Parejo. | J.P.

Estética años 60

Carbó ha sabido captar «la atmósfera única que propone el grupo hotelero, trasladando al espectador a la estética de Palm Springs y la vanguardia de los años 60», según una nota de prensa. El jurado de los reconocidos premios «ha valorado la composición técnica y la capacidad de la fotografía para resaltar las líneas futuristas y el carácter transgresor de este espacio, integrando la arquitectura en el paisaje con una iluminación y narrativa visual impecables».

Salva Carbó, que acudió a Barcelona a recoger su premio, ha querido destacar la importancia de la colaboración con el cliente. «Recibir este LUX de bronce es un honor, pero sobre todo es la confirmación de que cuando cliente y fotógrafo se alinean, el resultado es mágico», considera. Este profesional , que reside en Ibiza desde 2010, ha querido agradecer a Concept Hotel Group «su confianza y su valentía a la hora de apostar por una arquitectura tan potente y diferenciadora », además de explicar que su trabajo ha consistido en «traducir esa visión arquitectónica y ese universo de moda y diseño en una sola imagen». Carbó ya recibió un premio LUX en la misma categoría en 2019.

Crisis migratoria

En cuanto a Javi Parejo, que no pudo asistir a la gala de entrega de premios por estar inmerso en los preparativos de su inminente viaje a Perú para seguir trabajando en su próximo proyecto fotográfico que versará sobre las tierras raras , se ha mostrado agradecido e ilusionado por el premio conseguido, destacando que se trata de un certamen nacional muy bien considerado al que concurren grandes profesionales, de ahí lo significativo de ser reconocido por un jurado de expertos

Respecto al tema de su serie fotográfica, ‘La otra Formentera’ Parejo explica en conversación telefónica que su propósito es favorecer que «la gente y los políticos en especial tomen conciencia de que en Balears están pasando cosas que no podemos ignorar» fruto del auge de la ruta migratoria entre el norte de África y Europa. Formentera se ha convertido en los últimos años en el lugar donde la mayoría de las pateras tocan tierra después de un arriesgado trayecto por mar. «Formentera, además de las maravillosas playas, tiene unos problemas asociados a esta ruta que no todo el mundo ve», denuncia. «La isla no está preparada para asumir la cantidad de migración que está llegando, ni en términos económicos ni de infraestructuras», considera. Sin olvidar el drama silenciado que supone la aparición cada vez más frecuente en aguas pitiusas de cuerpos sin vida de migrantes.

En su próximo proyecto, en el que lleva trabajando cinco años, Parejo dará voz a los pequeños propietarios de Chile, Argentina y Perú que están sufriendo la expropiación forzosa de sus terrenos para explotar las tierras raras, que generan una elevada ganancia económica.