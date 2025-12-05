Los secretos de las noches de Formentera, listos para ser desvelados

La Asociación Astronómica, con el apoyo del Consell de Formentera, ha organizado una nueva edición de las observaciones astronómicas de invierno con el programa ‘Formentera mira al cielo’, una iniciativa que quiere acercar a la ciudadanía la experiencia de contemplar el universo fuera de la temporada estival. Esta época es uno de los mejores momentos del año en los que el cielo ofrece la oportunidad de descubrir y observar el espacio profundo. Como siempre, la actividad es gratuita y de acceso libre.

La primera sesión tendrá lugar el 17 de diciembre, de 21 a 23 horas, en es Jardí de ses Eres, en Sant Francesc. La Nebulosa de Orión, el planeta Júpiter, la galaxia de Andrómeda, o las Pléyades y Sirio, visibles a simple vista, serán algunos de los objetos celestes destacados que podrán observarse y fotografiarse con telescopio.

La propuesta mantiene la esencia de los encuentros ya conocidos, pero con un recorrido completamente renovado, pensado para situar a los participantes dentro del cosmos y para invitarles a disfrutar del privilegio que representa el cielo de Formentera, certificado con la distinción Starlight.

Además, se ha programado una segunda observación el 16 de enero de 2026, también a las 21 horas, en Cala Saona, un espacio que destaca por su oscuridad y baja contaminación lumínica, lo que lo convierte en un lugar ideal para disfrutar del cielo de invierno.

Con estas actividades gratuitas y abiertas a todo el mundo, el Consell reafirma su compromiso de fomentar iniciativas culturales y divulgativas especialmente pensadas para la comunidad residente, y aprovecha los meses de menor afluencia para ofrecer experiencias de calidad que ponen en valor el patrimonio natural y astronómico de la isla.