¡No es tu imaginación! La ciencia explica por qué la comida sabe peor en el avión

Si alguna vez has notado que la comida no sabe igual en un avión, no es tu imaginación. La ciencia explica por qué el dulce sabe menos dulce o el salado menos salado a 10.000 metros de altura y no se trata de la calidad de la comida, sino de una desregulación en la "fórmula del sabor" que orquesta nuestro cerebro.

La reconocida experta en neuroheladería aplicada, Irene Iborra, ha arrojado luz sobre este fenómeno a través de un reciente video en Instagram, señalando que la cabina de un avión es un entorno hostil para nuestros sentidos.

Tres factores que "apagan" tus sabores

Iborra explica que la reducción del sabor es un cóctel de tres factores principales:

Baja humedad y aromas débiles: "En la cabina, la humedad cae a niveles casi desérticos. Esto reseca la nariz y la boca, lo que es fatal para el sabor. El sabor completo se construye en gran parte a partir del aroma, y si no hay humedad, las moléculas aromáticas no viajan de forma eficiente. El cerebro recibe menos información y los aromas se perciben como más débiles", dice. Presión alterada: "La presión de la cabina no solo afecta a nuestros oídos. También cambia la forma en que las moléculas aromáticas llegan al cerebro, haciendo que la percepción sea menos intensa. Las estructuras cerebrales como la amígdala y el hipocampo, encargadas de procesar el sabor y la memoria, reciben menos señales, dificultando la reconstrucción del sabor completo". Ruido constante: El sonido continuo del motor del avión no es solo una molestia. Según Iborra, este ruido interfiere directamente en la percepción de los sabores básicos como el dulce y el salado, llegando incluso a potenciar la sensación del amargo y el umami (el quinto sabor).

En resumen, la "fórmula del sabor" —compuesta por anticipación, sentidos, emoción y memoria— pierde piezas en un avión, haciendo que la experiencia culinaria se desequilibre y "todo sepa menos".

El sabor emocional: el ingrediente secreto

A pesar de las condiciones adversas, Iborra subraya que el sabor es, en última instancia, una "ilusión creada por el cerebro" en la que la emoción juega un papel crucial.

En el mismo post, la experta cuenta una anécdota personal que ejemplifica el poder de la neurogastronomía emocional. En su vuelo a Madrid, y gracias a un gesto de los divulgadores Javier (@sr_jof) y Rosa, la tripulación de cabina les deseó suerte para unos premios con "una sonrisa sincera y una energía bonita"."De verdad: muchas, muchas, muchas gracias. En los pequeños gestos es donde vive la felicidad. Y a veces, el mejor sabor del mundo no está en la boca… sino en cómo te hacen sentir," concluye Iborra.

Con este mensaje, la neuroheladera nos recuerda que, aunque la ciencia explique por qué la comida sabe peor en el aire, la conexión emocional y los recuerdos son el ingrediente definitivo que puede transformar cualquier experiencia, incluso a bordo de un vuelo comercial.