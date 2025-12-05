Álvarez de Lara, teniente coronel de la UME contra la peste porcina: “La clave es evitar que el virus salga de Collserola”

El teniente coronel Luis Rodríguez Álvarez de Lara (Segovia, 1978), jefe del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA) de la Unidad Militar de Emergencias (UME), atiende a EL PERIÓDICO en pleno despliegue del operativo contra el brote de peste porcina detectado en en el municipio de Collserola, en Barcelona. Defiende que la prioridad absoluta es impedir que el virus salga del perímetro establecido y destaca la rapidez con la que se ha activado un dispositivo con más de 160 efectivos especializados.

¿Cuál es el papel de la UME en el operativo de control de la peste porcina en Collserola y cómo se coordinan con el resto de cuerpos implicados?

La misión principal de la UME en este brote es aportar capacidades que la Generalitat ha considerado necesarias: equipos de bioseguridad, estaciones de descontaminación y personal formado en emergencias biológicas. Nuestros efectivos trabajan junto a los cuerpos autonómicos y al personal técnico del parque, siguiendo sus directrices y sumando recursos.

¿En qué acciones concretas se traduce?

Entre nuestras funciones destacan la búsqueda de animales muertos, la gestión segura de los cadáveres y las tareas de descontaminación para impedir que el virus se propague fuera de la llamada zona cero.

¿Por qué es tan importante la desinfección?

La principal característica de este virus es su alta persistencia en el medio ambiente. Puede sobrevivir durante mucho tiempo en las condiciones en las que nos movemos habitualmente, lo que significa que puede permanecer activo en el suelo, en superficies o en restos orgánicos.

¿Cómo puede transmitir el virus la ciudadanía?

A través de una transmisión mecánica: si pisamos una zona contaminada o entramos en contacto con excrementos de un animal infectado, podemos transportar el virus a otros lugares. Después, otro animal que entre en contacto con esa zona podría contagiarse. Es crucial mantener una desinfección continua y rigurosa de vehículos, personas y de todas las áreas donde pueda existir sospecha de presencia del virus.

¿Cuánto riesgo de expansión de la enfermedad calculan que existe hoy y qué escenarios manejan?

El trabajo se concentra en un radio de unos seis kilómetros para garantizar que el brote quede totalmente contenido dentro de ese espacio. El objetivo prioritario es confirmar que no haya animales infectados fuera del perímetro y evitar cualquier vía de escape. A partir de ahí, las autoridades determinarán los siguientes pasos y posibles ajustes de la zona restringida.

Las restricciones en Collserola afectan a la vida cotidiana de miles de personas.

La clave es evitar que el virus salga del perímetro de Collserola. Es vital que la ciudadanía no acceda a las zonas que las autoridades han delimitado y siga las indicaciones oficiales. Estas restricciones estan plenamente vigentes y no son arbitrarias; buscan confinar el problema en un perímetro controlado y evitar que el virus se disperse a nuevas áreas. Solo así podremos cortar la cadena de transmisión y proteger tanto a los animales como, en última instancia, al conjunto de la población.

Tal como está ahora la situación, ¿la previsión es alargar mucho el operativo?

Es pronto para hacer una estimación. El despliegue se mantendrá mientras sea necesario, en función de la evolución de los trabajos de búsqueda y análisis. La Generalitat y los equipos técnicos están realizando un esfuerzo máximo y, hasta que no se evalúe la situación en los próximos días, no es posible anticipar una fecha de cierre del dispositivo.

¿Cuántos efectivos de la UME hay desplegados y cómo puede variar este número según evolucione el brote?

El operativo ronda las 160 personas. Aproximadamente 120 proceden del regimiento especializado de Madrid que hemos venido para dar soporte y el resto pertenecen al batallón de Zaragoza, responsable territorial de Catalunya. El número podría aumentar o reducirse según las necesidades. Lo esencial no es la cifra, sino garantizar que estén disponibles las capacidades técnicas requeridas: desinfección, biocontención y apoyo veterinario y farmacéutico.

¿Hay precedentes de un brote similar en Catalunya u otros lugares cercanos?

En los últimos años, no se habían registrado situaciones de este tipo en España. La peste porcina africana sí ha aparecido en otros países europeos en distintas épocas, pero no había coincidido un episodio similar en nuestro entorno reciente. En este caso, la respuesta ha sido especialmente rápida, lo que marca una diferencia significativa respecto a experiencias de otros territorios.

Se habla mucho de la hipótesis de que un bocadillo en mal estado pudo originar el brote. ¿Tiene fundamento?

Esa posibilidad es una de las hipótesis, pero no se puede confirmar. El virus puede sobrevivir en productos derivados de animales infectados, lo que hace que esta teoría sea plausible. Aun así, se trata únicamente de una posibilidad entre varias. Las investigaciones sobre el origen se abordarán cuando la prioridad sanitaria —contener el brote— esté plenamente controlada.

¿Existe riesgo de transmisión a granjas de porcino destinadas al consumo humano?

Los controles realizados en explotaciones cercanas han resultado negativos. Las granjas están bien protegidas y no hay indicios de afectación. Las medidas actuales buscan precisamente evitar que el virus llegue a la cabaña porcina doméstica, un sector clave que, por el momento, no presenta riesgo inmediato.

En los últimos días, ha habido varios atropellos de jabalís en las vías de tren de la zona. ¿Pueden tener relación con el brote?

La población de jabalís en Collserola es elevada y los atropellos son relativamente habituales. No parece que exista relación directa con el brote, aunque por precaución se aplica el mismo protocolo a cualquier animal encontrado: recogida segura y análisis para descartar infección.

¿Cuáles son los siguientes pasos, a medio plazo?

Se continuará con las labores de búsqueda de animales y el análisis de las muestras para descartar nuevos positivos. Paralelamente, se mantendrán las estaciones de descontaminación y las medidas de bioseguridad para impedir que el virus abandone el perímetro fijado.

¿Cómo se está coordinando el operativo con los ayuntamientos y el Parc Natural de Collserola?

La coordinación la dirige la Generalitat, que mantiene informados a los ayuntamientos y a los gestores del parque. Son ellos quienes definen las medidas preventivas y las líneas de actuación. La UME aporta los recursos técnicos que se le solicitan.