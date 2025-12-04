Protestas
Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad
Las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores"
EFE
Los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes "mientras sea necesario".
Así lo ha avanzado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales".
Estas organizaciones lamentan que las "negociaciones paralelas" que ha hecho este Ministerio con las de médicos, lo que le convierte en el único con "el dudoso honor" de haber logrado "un frente común sindical", al que no ha dejado otra alternativa que la de convocar una huelga.
"La falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno", han criticado.
- Vicente Calderón, mecánico de la Fórmula 1: «La gente se sorprende en el ‘paddock’ cuando digo que soy de Ibiza»
- Frita de pulpo, arroz de matanzas y torrada para el día grande
- Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
- Hierbas de Ibiza: Licores Aniseta, cien años de historia de una marca que no debe su nombre al anís
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego
- El tiempo en Ibiza y Formentera: dos días de alerta amarilla por viento y mala mar
- Seguridad en Ibiza: los empresarios lamentan la etiqueta de 'Cala de Bronx' y defienden que es un barrio 'seguro y próspero
- Cañas n’ Roll 2025: dos fines de semana de música y gastronomía