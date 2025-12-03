Los mejores escaparates de Navidad de Ibiza tienen premio

La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha anunciado la celebración de la 39ª edición del Concurso de Escaparatismo de Navidad, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de diciembre en Sa Nostra Sala. La institución destaca que esta cita, ya consolidada en el calendario festivo de las Pitiusas, busca reconocer el esfuerzo que realizan los comercios minoristas para mantener viva la imagen tradicional de la Navidad en las calles y contribuir a la ambientación que caracteriza estas fechas.

Según informa la Cámara en una nota de prensa, el certamen vuelve a contar con la colaboración del Consell de Ibiza y de los ayuntamientos de Ibiza, Sant Josep, Santa Eulària y Sant Antoni, un apoyo institucional que, subrayan, «refuerza el compromiso conjunto con la dinamización del comercio local y con la promoción del espíritu navideño». La entidad recuerda que este concurso se ha convertido en una tradición que implica tanto a comerciantes como a administraciones, y que año tras año logra que los escaparates se conviertan en un elemento central del ambiente urbano en diciembre.

Los premios

La Cámara detalla que el concurso otorgará un primer premio de Escaparatismo de Navidad, dotado con 1.000 euros y financiado por el Consell de Ibiza. Además, la institución concederá dos premios de 300 euros cada uno, destinados a reconocer el escaparate más navideño y la creatividad y ambientación.

Paralelamente, cada uno de los municipios participantes entregará dos premios adicionales de 300 euros para los comercios de su territorio, manteniendo las mismas categorías y buscando así valorar el esfuerzo individual de cada zona de la isla.

Formentera

En Formentera, el concurso contará con la implicación del Consell insular, que otorgará tres premios de 200 euros, acompañados de su correspondiente placa de reconocimiento, para distinguir la mejor ambientación navideña, la originalidad y la eco-creatividad. Estas categorías, apunta la Cámara, permiten que cada comercio pueda reflejar su personalidad y su estilo, y al mismo tiempo estimular la innovación en la decoración navideña.

Plazo de inscripción

La institución explica que, aunque la temática es estrictamente navideña, cada empresa tiene plena libertad para diseñar su escaparate con el estilo, la forma y los colores que considere adecuados, siempre dentro del espíritu de estas fiestas. Esta libertad creativa, añaden, es uno de los rasgos que convierten cada edición en un escaparate diverso y atractivo para residentes y visitantes.

Desde la Cámara de Comercio se anima a la participación del mayor número posible de comercios. El plazo de inscripción y envío de fotografías permanecerá abierto del 1 al 18 de diciembre, y la organización recuerda que está disponible para resolver cualquier consulta a través del correo camara@camaraibizayformentera.com.

La entidad insiste en la importancia de mantener viva esta tradición que, más allá del concurso, contribuye a dinamizar el comercio y a consolidar la imagen navideña de las Pitiusas.