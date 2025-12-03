Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valencia

Detenido el anestesista de la clínica dental de Alzira donde fue atendida la menor fallecida

Se le imputan los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública

Detenido el anestesista de la clínica dental de Alzira donde murió una niña.

Detenido el anestesista de la clínica dental de Alzira donde murió una niña. / EFE

EFE

Valencia

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista de la clínica privada de Alzira en la que una niña de 6 años y otra de 4 recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital.

Fuentes policiales han confirmado que este hombre de 43 años se le ha detenido en València como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

TEMAS

