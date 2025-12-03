Más de 25 artistas se unen en Ibiza en una subasta solidaria con Palestina

La isla de Ibiza acogerá el próximo domingo 7 de diciembre la jornada solidaria Art for Humanity, un encuentro impulsado por Atelier Bomé que reunirá a más de 25 artistas locales e internacionales con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a familias palestinas desplazadas. La iniciativa, surgida meses atrás como un proyecto de base, ha crecido hasta convertirse en un evento comunitario de gran escala que combina arte, solidaridad y participación ciudadana.

El programa se desarrollará en Sant Miquel, entre Salón San Miguel y Atelier Bomé, dos espacios que compartirán una agenda continuada de actividades. Todos los beneficios obtenidos se destinarán íntegramente a organizaciones como Reviving Gaza y Schools Without Borders, dedicadas actualmente a proporcionar alimentos, agua, apoyo psicológico y educación a niños, mujeres y familias palestinas en situación de vulnerabilidad.

La jornada comenzará a las 13 horas en Salón San Miguel con un encuentro comunitario que incluirá comida y bebida. La Pastelería Amé participará ofreciendo sus productos y donando todos los ingresos recaudados a la causa. Desde las 15 hasta las 17 horas, el público podrá disfrutar de música en vivo a cargo de músicos locales, además de participar en una rifa solidaria con productos y servicios cedidos por diversos proyectos de la isla.

A las 18 horas, la actividad se trasladará a Atelier Bomé para dar inicio a la subasta en vivo Art for Humanity, el eje central del evento. La apertura estará protagonizada por la artista Danchú, que presentará su obra ‘Paz en la Tierra’, un homenaje a Nicholas Roerich que apela a la unidad cultural y a la paz a través de un elaborado simbolismo. De forma simultánea, se proyectará una pieza de videoarte de Roseline de Thélin, ampliando la propuesta artística de la jornada.

El listado de artistas participantes incluye a Aline de Lafourcade, Alessandra Colombo, Andrés Monreal, Andrew Bicknell, Beatrice Dettori, Beatrice Poggio, Bruno Loiseau, Clarissa Sofia, Cosima Bucarelli, Cris Dramin, Eduardo Rondón, Gypsy Westwood, Jaime Ferrer, Margherita Chiarva, Mischa Fulljames, Monica Moreno, Nathalie Rich, Paloma Bomé, Picky Paino, Prudence Dudan, Simona Marziani, Sofía Gómez Fonzo, Violeta Galera y William Fulljames, además de Danchú y Roseline de Thélin.

La subasta incluirá obras como ‘Ecume’, de Prudence Dudan; ‘Here’, Where We Exist IV, de Clarissa Sofia; ‘Memories of the Future’, de Roseline de Thélin; y ‘Animist Feminitude IX, de Aline de Lafourcade’, entre otras piezas que muestran la diversidad estética que caracteriza al evento. La selección abarca pintura, fotografía, técnicas mixtas y propuestas contemporáneas de distinto formato.

Art for Humanity cuenta con una amplia red de colaboradores locales, entre los que figuran Alopa, Amé Bakery, Autoservicio Salvadó, Bar Es Pi Verd, Cana Ha Thai, Ca’n Rei, Can Cristofol, Can Tieta, Dominique Sanson, Eroski San Miguel, Es Fornet, Estanco Can Xicu, Estudio Laterna, Farmacia Catalina Juan Torres, La Luna nell’Orto, Marga Costa Peluquería, Maria Giulia, Mi Vera, Papelería San Miguel, Salón San Miguel, Sara Nory, Tanya Kazeminy y The Loft.

La organización destaca que el propósito del evento va más allá de la recaudación económica: busca reforzar el papel del arte como herramienta de encuentro y solidaridad, al tiempo que impulsa una respuesta colectiva ante la situación de miles de familias palestinas que dependen de la ayuda humanitaria. Con esta edición, Art for Humanity aspira a consolidarse como un referente cultural y social en la isla.