Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: "No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija"

Las cooperativas de vivienda para personas mayores son una realidad extendida en otros países, pero en España aún son una iniciativa incipiente. Por ejemplo, Elionor Sellés (Barcelona, 69 años) descubrió los modelos de envejecimiento colaborativo cuando tenía 58 años, de viaje por Alemania. Tras conocer esta realidad, no tuvo dudas de que era la opción que quería para su vejez y buscó cómo cumplir su sueño en España. Y lo ha encontrado en Sostre Cívic, la principal cooperativa de vivienda en cesión de uso de Catalunya.

De hecho, Elionor ya es una de las cooperativistas de Can 70, el primer proyecto sénior de este tipo en Barcelona, que ha sido posible gracias al impulso de personas como ella, convencidas de las ventajas de este modelo, y la cesión de un solar durante 99 años, en el barrio de Sarrià, por parte del ayuntamiento.

La entrega de llaves de las 39 viviendas de Can 70 está prevista para 2027

Las obras comenzaron el pasado mes de septiembre y la entrega de llaves está prevista en 2027. Se trata de 39 viviendas de tamaño reducido pero con amplios espacios comunes, como cocina y comedor comunitarios o una gran estancia donde habrá un gimnasio y lugar para realizar sesiones de fisioterapia, abierta al barrio. También existen salas polivalentes para celebrar reuniones, talleres o actividades diversas.

El diseño ha sido concebido por el equipo de arquitectos Peris+Toral, con la participación de las personas que integran Can 70, que llevan desde 2015 dándole vueltas a cómo quieren vivir y pasar su última etapa vital, dentro de un modelo que fomente la autogestión y el envejecimiento activo y colaborativo, es decir, con ayuda mutua.

Una de las reuniones de los cooperativistas del edificio Can 70, que promueve el envejecimiento colaborativo / JORDI COTRINA / Bcn

Cuidados

Todos los cooperativistas son, por ahora, autónomos y no tienen enfermedades graves, pero son conscientes de que, con el paso de los años, necesitarán ciertos apoyos o cuidados sanitarios. Por ejemplo, han decidido que se ayudarán mutuamente si padecen enfermedades comunes, como una gripe o una ruptura de cadera, pero que, cuando alguno de los vecinos sufra una fuerte dependencia, contratarán a profesionales. “Nosotros decidimos cómo queremos vivir y qué cuidados recibiremos”, explica Sellés.

De momento, cada cooperativista ha pagado un capital social de entre 32.000 y 38.000 euros –retornable si deciden retirarse del proyecto– y está previsto el pago de una cuota de entre 700 y 850 euros al mes, dependiendo del tipo de vivienda. La propiedad es de la cooperativa y el pago mensual es para cubrir la financiación del proyecto. Los gastos, no obstante, puede que se incrementen, en un futuro, cuando se tengan que contratar profesionales. En cualquier caso, es un modelo mucho más económico que un geriátrico o que si cada vecino debe pagar los cuidados por su cuenta.

Elionor Sellés, futura propietaria de una de las viviendas colaborativas de Can 70, delante de las obras. / MANU MITRU / EPC

Deterioro

Elionor, por ejemplo, pasará de vivir en su casa de 70 metros, que tiene en propiedad y cederá al proyecto para que se destine a alquiler social, a ocupar una de las viviendas individuales de Can 70, que cuentan con 40 metros.

Afronta el cambio con “mucha ilusión” porque ahora mismo se encuentra bien de salud y puede hacer vida normal, pero es consciente de que llegará un día en el que no podrá “vivir sola sin apoyos”. Y tiene claro que no quiere que la “cuide su hija” ni vivir en una residencia.

“El envejecimiento supone un deterioro progresivo y llega un momento que tu casa se convierte en una cárcel y que eres una carga para tu familia, por eso me he embarcado en Can 70, porque pienso que el modelo de apoyo mutuo y comunitario es la alternativa frente al aislamiento, la soledad no deseada y la dependencia del entorno familiar”, explica.