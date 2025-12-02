Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 2 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 2 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 4, 13, 14, 20 y 41 y las estrellas 6 y 12.
El código del Millón ha sido el WCF05005.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Ibiza se prepara para lluvias y tormentas en el inicio de semana: lloverá estos días
- Oportunidad en Ibiza: a la venta un ático con piscina y vistas panorámicas en Valverde
- Hastío con la delincuencia en 'Cala de Bronx': 'Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva
- La licitación para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel en Ibiza vuelve a quedar desierta
- Esta cadena hotelera busca trabajadores para la temporada de 2026 en Ibiza
- Desalojado en Ibiza doce años después de la ejecución hipotecaria
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'