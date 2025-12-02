El día que Airbus dejó 6.000 aviones en tierra: una piloto explica el motivo y cómo lo vivió
El suceso tuvo lugar el 25 de noviembre
La piloto Savina Paul, con ocho años de experiencia en aviación —cinco de ellos volando para la compañía afectada— y actualmente operando aviones A330 de largo recorrido desde Barcelona, ha relatado en un TikTok cómo vivió uno de los días más inusuales de su carrera: la decisión de Airbus de dejar temporalmente en tierra unos 6.000 aviones de la familia A320 tras un incidente aislado.
"Estoy completamente tranquila y podría volar ahora mismo cualquiera de los aviones de la familia afectada", afirma Paul. "Si de algo estoy segura es de que ningún avión volverá a volar sin cumplir todos los requisitos de seguridad".
El suceso que desencadenó la inspección mundial de estos aviones ocurrió el pasado 25 de noviembre, cuando un Airbus A320 volaba con normalidad y con el piloto automático conectado. Repentinamente, este se desconectó y provocó un brusco movimiento del morro hacia abajo. Algunos pasajeros resultaron con lesiones leves. La tripulación declaró mayday y se desvió a un aeropuerto alternativo para aterrizar con seguridad.
"Como en cualquier incidente aeronáutico, se inició una investigación exhaustiva. El informe técnico concluyó que la radiación solar había afectado a uno de los ordenadores de control de vuelo del aparato, concretamente al ELAC2. El A320 cuenta con dos unidades de este sistema, lo que permitió mantener el control en todo momento", explica la piloto.
Ante esta circunstancia, Airbus anunció la inspección y actualización de 6.000 aviones de la familia A320 en todo el mundo. De ellos, 5.000 recibirán una actualización de software, mientras que más de 1.000 requerirán también una intervención en el hardware.
Paul destaca la rapidez de la reacción del fabricante: "Se ha encontrado una solución extremadamente rápida. Esto demuestra lo buen fabricante que es Airbus y, sobre todo, que en la industria de la aviación la seguridad es el pilar fundamental. Se previenen los acontecimientos antes de que ocurran".
La piloto insiste en que, pese al impacto mediático del caso, los estándares de seguridad aérea siguen siendo los más altos del mundo. "Volamos con absoluta confianza", concluye.
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Ibiza se prepara para lluvias y tormentas en el inicio de semana: lloverá estos días
- Oportunidad en Ibiza: a la venta un ático con piscina y vistas panorámicas en Valverde
- La licitación para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel en Ibiza vuelve a quedar desierta
- Hastío con la delincuencia en 'Cala de Bronx': 'Muchas casetas y mucha fiesta, pero aquí no hay quien viva
- Esta cadena hotelera busca trabajadores para la temporada de 2026 en Ibiza
- Desalojado en Ibiza doce años después de la ejecución hipotecaria
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'