El día que Airbus dejó 6.000 aviones en tierra: una piloto explica el motivo y cómo lo vivió

La piloto Savina Paul, con ocho años de experiencia en aviación —cinco de ellos volando para la compañía afectada— y actualmente operando aviones A330 de largo recorrido desde Barcelona, ha relatado en un TikTok cómo vivió uno de los días más inusuales de su carrera: la decisión de Airbus de dejar temporalmente en tierra unos 6.000 aviones de la familia A320 tras un incidente aislado.

"Estoy completamente tranquila y podría volar ahora mismo cualquiera de los aviones de la familia afectada", afirma Paul. "Si de algo estoy segura es de que ningún avión volverá a volar sin cumplir todos los requisitos de seguridad".

El suceso que desencadenó la inspección mundial de estos aviones ocurrió el pasado 25 de noviembre, cuando un Airbus A320 volaba con normalidad y con el piloto automático conectado. Repentinamente, este se desconectó y provocó un brusco movimiento del morro hacia abajo. Algunos pasajeros resultaron con lesiones leves. La tripulación declaró mayday y se desvió a un aeropuerto alternativo para aterrizar con seguridad.

"Como en cualquier incidente aeronáutico, se inició una investigación exhaustiva. El informe técnico concluyó que la radiación solar había afectado a uno de los ordenadores de control de vuelo del aparato, concretamente al ELAC2. El A320 cuenta con dos unidades de este sistema, lo que permitió mantener el control en todo momento", explica la piloto.

Ante esta circunstancia, Airbus anunció la inspección y actualización de 6.000 aviones de la familia A320 en todo el mundo. De ellos, 5.000 recibirán una actualización de software, mientras que más de 1.000 requerirán también una intervención en el hardware.

Paul destaca la rapidez de la reacción del fabricante: "Se ha encontrado una solución extremadamente rápida. Esto demuestra lo buen fabricante que es Airbus y, sobre todo, que en la industria de la aviación la seguridad es el pilar fundamental. Se previenen los acontecimientos antes de que ocurran".

La piloto insiste en que, pese al impacto mediático del caso, los estándares de seguridad aérea siguen siendo los más altos del mundo. "Volamos con absoluta confianza", concluye.