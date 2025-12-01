Las personas con VIH tienen casi el doble de riesgo de infarto que la población general

Un amplio estudio de base poblacional realizado en Catalunya revela que la infección por VIH se asocia a un riesgo significativamente mayor de sufrir un infarto agudo de miocardio, independientemente de la edad, el sexo o la presencia de otras enfermedades. El trabajo, que se ha presentado en el XVI Congreso Nacional de GeSIDA, confirma la necesidad de reforzar la prevención y el control de los factores cardiovasculares en las personas con VIH, incluso en aquellas con el virus controlado por tratamiento antirretroviral.

Bajo el título de 'La infección por VIH está fuertemente asociada con el infarto agudo de miocardio, independientemente de la edad, el sexo y las comorbilidades: un estudio de cohorte de base poblacional español', el trabajo ha sido liderado por investigadores del Hospital del Mar de Barcelona, del Hospital del Mar Research Institute y del Institut Català de la Salut (ICS). Su autor principal es Roberto Güerri, de la división de VIH del Hospital del Mar.

40.000 personas

Los investigadores analizaron datos clínicos procedentes de la base SIDIAP, que recopila información sanitaria de más de ocho millones de personas de centros de asistencia primaria y hospitalaria de toda Catalunya. Se compararon 10.326 personas con VIH con 30.978 personas sin infección, emparejadas por edad y sexo, y se siguió la incidencia de infarto de miocardio entre 2007 y 2019.

"Estos son datos poblacionales extraídos de una base de datos del sistema de medicina de atención primaria y hospitalaria. Esto permite evaluación y seguimiento de personas de forma longitudinal, aunque sea de forma retrospectiva. Realmente los datos disponibles son hasta el 31 de diciembre de 2022", indica el investigador.

Los resultados muestran que las personas con VIH presentaron una tasa de infarto agudo de miocardio de 34,4 por cada 1.000 personas/año, frente a 17,6 por cada 1.000 en la población sin VIH. Incluso tras ajustar los datos por factores de riesgo clásicos como la edad, el colesterol, la hipertensión, la diabetes o el consumo de tabaco, el riesgo siguió siendo casi el doble.

Factores de riesgo

El estudio también detectó diferencias relevantes en el perfil metabólico de las personas con VIH: mayor frecuencia de tabaquismo activo (71,7% frente a 50,6%); peores niveles de colesterol HDL (44,2% con valores bajos frente a 17,4%); triglicéridos más elevados y menor índice de masa corporal (IMC). Estos resultados reflejan un estado metabólico menos favorable y una mayor presencia de comorbilidades en las personas que viven con el virus.

El trabajo concluye que la infección por VIH en sí misma constituye un factor independiente de riesgo cardiovascular, lo que sugiere que el virus y/o su tratamiento pueden provocar alteraciones inflamatorias y metabólicas que favorecen el daño arterial. Por ello, los autores subrayan la importancia de evaluar y tratar de forma específica el riesgo cardiovascular en las personas con VIH, integrando la salud del corazón como parte esencial del seguimiento clínico de estos pacientes.

Otros estudios

"Esto ya está publicado en varias poblaciones, sobre todo anglosajonas. El problema es que la calidad de los datos de algunas, o la cantidad de eventos que recogían (tanto en la población de riesgo como en la que no) en el evento infarto no siempre tenían datos suficientes, o quedaban difuminados por el riesgo aumentado general en la población", explica Roberto Güerri.

"Al hacer este estudio en una población mediterránea nos permite, de alguna manera, ver cómo el propio VIH puede tener un efecto en el desarrollo de enfermedad cardiovascular y, sobre todo, de infarto. Aquí pueden entrar factores derivados del propio tratamiento (algunos de ellos son tóxicos metabólicos...) o bien por el estado inflamatorio que genera la infección crónica", añade.

El investigador concluye que su grupo tiene "especial interés" en estudiar cómo los cambios asociados al sistema inmunitario y el estado inflamatorio por infecciones crónicas puede tener un impacto negativo en el riesgo cardiovascular".