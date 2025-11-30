Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de la Discapacidad

Vara de Rey vibra con la fiesta inclusiva ‘I Love Retro’

La fiesta inclusiva 'I love retro' de Ibiza, en imágenes

La fiesta inclusiva 'I love retro' de Ibiza, en imágenes / Marcelo Sastre

Redacción Ibiza

Ibiza

La Navidad inclusiva arrancó con ritmo en el centro de Ibiza: el paseo de Vara de Rey acogió este sábado la fiesta ‘Ibiza Love Retro’, un encuentro abierto a toda la ciudadanía que combinó música y propuestas participativas durante cuatro horas.

La velada forma parte del programa con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, coordinado por el Consell de Ibiza con Aspanadif y la plataforma Discared. El calendario se abrió el viernes con la proyección de la película ‘El gegant des Vedrà’ en Multicines Ibiza.

De cara al 3 de diciembre, el Centre Cultural de Jesús acogerá la conferencia ‘Patrimonio protegido para las personas con discapacidad’ (18 horas). Además, del 3 de diciembre al 6 de enero, la sede del Consell exhibirá postales navideñas realizadas por personas usuarias del Centre de Cas Serres (de 8 a 15 horas).

