Día de la Discapacidad
Vara de Rey vibra con la fiesta inclusiva ‘I Love Retro’
La Navidad inclusiva arrancó con ritmo en el centro de Ibiza: el paseo de Vara de Rey acogió este sábado la fiesta ‘Ibiza Love Retro’, un encuentro abierto a toda la ciudadanía que combinó música y propuestas participativas durante cuatro horas.
La velada forma parte del programa con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, coordinado por el Consell de Ibiza con Aspanadif y la plataforma Discared. El calendario se abrió el viernes con la proyección de la película ‘El gegant des Vedrà’ en Multicines Ibiza.
De cara al 3 de diciembre, el Centre Cultural de Jesús acogerá la conferencia ‘Patrimonio protegido para las personas con discapacidad’ (18 horas). Además, del 3 de diciembre al 6 de enero, la sede del Consell exhibirá postales navideñas realizadas por personas usuarias del Centre de Cas Serres (de 8 a 15 horas).
