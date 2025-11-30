Ir a conciertos alarga la vida: los beneficios de la música en directo, según una psicóloga

Ir a un concierto no solo es pasarlo bien y quedarse afónico cantando los estribillos. Según la psicóloga y divulgadora María Gómez, conocida como @merigopsico en redes sociales, la ciencia respalda esa sensación de 'subidón' que muchas personas describen al salir de un directo: asistir con frecuencia a conciertos puede incluso aumentar la esperanza de vida.

En un vídeo publicado en Instagram, la especialista explica que diversos estudios han observado que las personas que acuden habitualmente a conciertos reportan mayores niveles de bienestar, autoestima y conexión social. No es solo una impresión subjetiva: la experiencia de la música en directo tiene efectos medibles sobre el cuerpo y el cerebro.

La psicóloga explica que la música en vivo ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, y favorece lo que se conoce como coherencia cardíaca: el corazón tiende a sincronizarse con el ritmo musical. Esa coordinación fisiológica se traduce en una mayor sensación de calma, foco y presencia en el momento.

Imagen de archivo, concierto de Chenoa en Santa Eulària / Vicent Marí

Además, durante un concierto se produce una importante estimulación mental: “La sensación de estar activo, comprometido, de que tu día tiene un sentido… Y no sabéis lo importante que es esto hoy en día”, afirma Gómez en su video.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), subraya la psicóloga, recomienda mantener el contacto con la música a lo largo de toda la vida. Desde que una persona nace hasta el final de sus días -incluso en enfermedades tan duras como el Alzheimer- la música sigue siendo un puente hacia las emociones y la identidad.

Dopamina comparable al enamoramiento o al chocolate

Otro de los estudios que cita la divulgadora apunta a lo que ocurre en el cerebro cuando suena el mejor momento de tu canción favorita. Ese 'subidón' coincide con picos de liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la motivación, similares a los que se producen cuando nos enamoramos o cuando comemos chocolate.

En directo, esa activación es todavía más intensa porque entran en juego todos los sentidos: el sonido envolvente, las luces, la vibración de los altavoces, el contacto con otras personas. “Por eso podríamos decir que con la música en directo sentimos algo parecido a lo que sentimos cuando abrazamos a una persona que queremos”, explica Gómez.

Un ritual compartido contra la soledad

La psicóloga defiende además que un concierto es mucho más que un evento musical: funciona casi como un ritual de pertenencia. No se trata solo de “ir a ver a un artista”, sino de compartir un espacio y un momento con otras personas que sienten lo mismo.

En ese contexto, se facilita la expresión emocional: se puede llorar, reír, gritar, saltar o incluso hacer pogo sin ser juzgado. Canalizar lo que normalmente se reprime ayuda a reducir la sensación de soledad, y muchas personas viven esas horas como una especie de “respiro emocional”.

En una época marcada por el individualismo, la rutina, el control y el perfeccionismo, Gómez critica la idea de que el autocuidado consista únicamente en aislarse del mundo. Frente a esa visión, los conciertos recuerdan que el bienestar también tiene que ver con sentir, soltar y compartir con otros.

El mensaje de la psicóloga se resume en una idea sencilla: volver de un concierto con agujetas, la voz rota y el corazón ligero no es solo un capricho de ocio, sino una inversión en salud emocional… y quizá también en unos cuantos años más de vida.