Una piloto de Airbus revela el secreto de los pedales en el avión
La piloto tiktoker revela su verdadero uso en despegues, aterrizajes y emergencias
La tiktoker y piloto de Airbus A330 Savinapaul ha causado sensación en TikTok al explicar para qué sirven realmente los pedales de un avión. En su video, muestra cómo estos pedales permiten encontrar la posición perfecta en la cabina de vuelo: “Yo, por ejemplo, que no soy muy alta, necesito llevarlos cerca de mí, en posición mínima”, comenta.
Pero los pedales no solo sirven para comodidad: en realidad controlan el timón de cola, se usan para frenar y mantener el avión centrado en la carrera de despegue y aterrizaje, mientras que en vuelo se maneja la aeronave con el side stick.
Savinapaul aclara que su uso en vuelo es casi nulo, porque moverlos genera brusquedad, y solo se emplean en casos concretos, como una emergencia por fallo de motor durante el despegue o aterrizajes con viento cruzado, situaciones que aunque poco probables, se entrenan constantemente en simuladores.
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Inventos del padrón: unos pican y otros también
- Piscina, casa de invitados y huerto: la vida en el campo de una villa de casi 3,5 millones de euros en Ibiza
- Norberto Ripoll: adiós a un artista forjador y viajero enamorado de Ibiza
- La Justicia tumba todas las sanciones impuestas por el Govern al quiosco El Pirata de Formentera durante la pandemia del covid