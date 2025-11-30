Una piloto de Airbus revela el secreto de los pedales en el avión

La tiktoker y piloto de Airbus A330 Savinapaul ha causado sensación en TikTok al explicar para qué sirven realmente los pedales de un avión. En su video, muestra cómo estos pedales permiten encontrar la posición perfecta en la cabina de vuelo: “Yo, por ejemplo, que no soy muy alta, necesito llevarlos cerca de mí, en posición mínima”, comenta.

Pero los pedales no solo sirven para comodidad: en realidad controlan el timón de cola, se usan para frenar y mantener el avión centrado en la carrera de despegue y aterrizaje, mientras que en vuelo se maneja la aeronave con el side stick.

Savinapaul aclara que su uso en vuelo es casi nulo, porque moverlos genera brusquedad, y solo se emplean en casos concretos, como una emergencia por fallo de motor durante el despegue o aterrizajes con viento cruzado, situaciones que aunque poco probables, se entrenan constantemente en simuladores.