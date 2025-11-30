El XI Festival Mal del Cap Narratives Mal Dites encendió motores este sábado 29 de noviembre en la plaza del Parque de Vila con un arranque festivo —vermut, el directo del grupo local Esta me la sé, los Esperitrons, la sesión de DJ Enrique Malanga y el cierre del murciano Don Fluor— y con un anuncio clave: en 2026 su programación se fragmentará en citas no consecutivas a lo largo del primer trimestre para mantener viva la agenda cultural en temporada baja y con nombres claves como el humorista Ignatius Farray o el dúo musical Hidrogenesse. La presentación, arropada por Turismo de Ibiza y las áreas de Cultura y Juventud de los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep, desveló además el cartel de esta edición, firmado por el dibujante y escritor Juarma, «una voz creativa que encaja a la perfección con el espíritu del festival», subrayó el codirector del festival Pedro López.

Ignatius Farray o Hidrogenesse, en el ampliado Mal del Cap de 2026

La nueva hoja de ruta arranca el 14 de enero en la librería Sa Cultural de Vila con la presentación de ‘Poética de la autodestrucción’, del propio Juarma. El testigo lo tomará la poesía el 22 de enero en Can Jordi con el ciclo ‘En voz alta’, que reunirá a Jessica Ferrer —poesía íntima y contundente— y a Paloma Chen, Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande, que explora identidad, diáspora y multiculturalidad. El 29 de enero, Sa Cultural vuelve a escena con Julián Génisson —escritor, guionista y cineasta, miembro de Canódromo Abandonado— para presentar ‘Deshacer el ridículo. Tratado sobre la risa’, una inmersión entre filosofía, humor absurdo y análisis escénico.

El cine tomará el relevo el 30 de enero en el Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep con la proyección de ‘Balearic’, del director Ion Sosa, seguida de un coloquio con el propio Sosa y el guionista del filme, Génisson. En febrero llegará la comedia en vivo: el 6 de febrero, Can Jeroni acogerá una noche de stand-up con Xavi Daura (Venga Monjas), especialista en lo cotidiano llevado a lo delirante, y la ibicenca Cristina Ramon, que convierte situaciones comunes en monólogos afilados.

La gran cita de marzo será el 15 de marzo en el Auditorio de Can Ventosa con Ignatius Farray e Irene Minovas compartiendo escenario: el primero, conocido por su estilo visceral y extremo; la segunda, una de las voces más potentes de la nueva comedia. La semana siguiente, del 18 al 20 de marzo, el Vila Jove C19 acogerá la Sección Juvenil de Cortometrajes para institutos en sesiones matinales, y el 20 de marzo por la tarde llegará la Sección Oficial de Cortometrajes, una selección de dos horas destilada entre más de un millar de obras recibidas este año.

El broche será el 21 de marzo con la fiesta de clausura, con lugar y horario por confirmar, la entrega de premios y los conciertos de Animals Marins, Hidrogenesse y DJ Mmmeel. «Queremos una clausura que sea una fiesta en todos los sentidos: música, humor y celebración. Hidrogenesse era un sueño para esta edición», avanzó la organización.

El festival, que cuenta con el apoyo de una amplia red de colaboradores —entre otros, Caixa Colonya, Hotel Royal Plaza, Sa Cultural, Can Jordi Blues Station, Can Jeroni, Verser Hoteles, Hostal La Torre, Grupo Mambo, Imam Comunicación o Vila Jove C19—, refuerza así su vocación de plataforma independiente y heterogénea que mezcla cine, literatura, humor, música y poesía para tejer una programación sostenida en la Ibiza de temporada baja. «Es nuestra manera de asegurar una oferta alternativa durante casi todos los meses de invierno», resumió Antonio Masó, tesorero de Mal del Cap.