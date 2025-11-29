El misterio del asiento del comandante: por qué siempre se sienta a la izquierda

Cuando abordamos un avión, rara vez pensamos en los años de entrenamiento que los pilotos necesitan para garantizar un vuelo seguro y cómodo. Sin embargo, detrás de cada despegue y aterrizaje hay rutinas y normas poco conocidas incluso por la tripulación.

Una de las curiosidades más llamativas es la posición del comandante: siempre se sienta a la izquierda. La explicación, según un piloto de Iberia que compartió la información en la cuenta de TikTok de la aerolínea —que cuenta con casi 300.000 seguidores a finales de agosto—, tiene raíces históricas.

“Antiguamente, en los aviones de un solo piloto, los instrumentos estaban solo en el lado izquierdo del avión”, explica el piloto. Con la incorporación del segundo piloto por motivos de seguridad, los instrumentos se duplicaron y se distribuyeron de forma simétrica. Así, ambos ocupantes de la cabina tienen acceso a los mismos controles, mientras el comandante conserva siempre el lado izquierdo.

Además, la normativa obliga a que cada piloto opere desde un solo lado de la cabina. Para cambiar de lado, deben pasar por un entrenamiento adicional en simulador: “Si quiere estar habilitado a hacerlo del otro lado, tiene que seguir un proceso en un simulador de vuelo”, añade el piloto.

Lo que para muchos pasajeros parece un detalle sin importancia, revela la precisión y disciplina que requiere pilotar un avión y cómo la historia de la aviación sigue marcando la rutina de los comandantes incluso hoy.