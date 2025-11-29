Empieza la Navidad en Ibiza: danza y acrobacias aéreas bajo las murallas

Vila ya está completamente inmersa en la Navidad. Miles de vecinos de la ciudad y de otras partes de la isla dieron la bienvenida este sábado por la tarde a una de las épocas más emotivas del año. El pistoletazo de salida lo dio un espectáculo con acróbatas, bailarines y videomapping en el parque Reina Sofía, proyectando dichas imágenes sobre las murallas renacentistas de Dalt Vila. El show terminó con la cuenta atrás para el encendido de luces, y hubo otras propuestas como una fiesta benéfica y mercado de Navidad unido, en esta ocasión, a un mercado gastronómico, con Vara de Rey como epicentro.

Unas horas antes de que el Reina Sofía se convierta en un hormiguero, los responsables de los puestecitos de los dos mercados mencionados están ya en marcha. El mercado de Navidad, por su larga trayectoria, une a varias generaciones de vendedores. La primera edición fue en 1989 y de solo tres paraditas, cuentan Miguel Ángel Guillem y Horacio Barbieri, dos veteranos (ahora lo conforman más de 20 casitas de madera).

Arriba, varios acróbatas en aros sostenidos por una estructura que cuelga de una grúa / Marcelo Sastre

«Siempre he participado, desde las primeras ediciones», explica Miguel Ángel, maestro artesano. Su producto estrella son los belenes payeses, en los que las figuras llevan la vestimenta tradicional.

Horacio es belenista jubilado, pero se pasa por el puestecito del que ahora se encarga su hija Marina para echarle una mano. Son muchos años en esto y tienen clientela fiel. «Nos hace mucha ilusión reencontrarnos ahora con toda esta gente», destaca Marina.

Tras las inundaciones

Ahora las hijas de estos dos veteranos del mercado navideño también trabajan en él. Sus padres cuentan que nació inspirado en los mercadillos de verano que ya había en el puerto. «En Navidad ya había otro mercado en la plaza del Parque, pero de artesanía», añade Horacio.

El tiovivo colocado en Vara de Rey es la frontera entre este mercadillo y la parte gastronómica. Uno de los negocios participantes es la pastelería La exquisitez. Gabi Neres, su propietaria, valora que esta celebración es importante teniendo en cuenta los efectos de la dana en la ciudad: «Es una oportunidad para restablecernos. Hemos sufrido con las inundaciones, ha sido una situación difícil». Al mismo tiempo, se muestra sonriente por el espíritu navideño que ya se respira en la zona cuando queda algo menos de una hora para el inicio, sobre las 18.30 horas, del espectáculo en el Reina Sofía, a pocos metros. Allí arriba hay gente haciendo cola desde, por lo menos, las cinco de la tarde. Seguramente antes. Cuando abren el vallado, hay una estampida de vecinos y vecinas de todas las edades que quieren hacerse con un buen sitio. Hay familias enteras: de nietos a abuelos, de nietas a abuelas.

La mejor Navidad, con los pequeños

«Nosotros somos de Sant Josep y solemos venir. Sí que le damos importancia a la Navidad, sí, y más con él», comenta Ana Largo junto con su hijo Pau Pérez, de tres años y medio. Y es que «con los peques se recupera el espíritu navideño», añade antes de que empiece la exhibición. En ello coinciden Tanit Abalo y Noah Lladó, que son de Sant Jordi y compañeras de trabajo. «Yo siempre vengo, porque el año pasado fue espectacular, así que este año tampoco me lo quería perder», cuenta una de ellas. En el momento de esta entrevista están sentadas en primera fila y con los peques Narella Izquierdo (siete años, hija de Tanit) y Diego Tirado (cuatro, sobrino de Noah). Ella explica que está ya empezando a pensar en la carta de regalos de este año, pero que todavía está «dudando» en sus deseos. En casa ya han puesto el árbol.

Los artistas creadores

El plato fuerte de la jornada llega con el espectáculo. El videomapping es del artista visual Alfonso Losco, y el espectáculo inaugural, ‘Construint el Nadal’, está elaborado bajo la dirección artística de Carol Brest. Participan casi 50 artistas entre personajes, bailarines y acróbatas (miembros de Acrobatik y alumnas de Centro de Danza).

Todo comienza con un Papá Noel desnortado al salir a escena y encontrarse con una decoración de Hallooween, hasta que, poco a poco, las calabazas se convierten en galletas horneadas, frío, nieve y elfos. El espectáculo capta al público con sus coreografías, música, vestidos, gráficos y una grúa para las acrobacias aéreas.

Lynda Cabrera viene con su marido Emmanuel Prieto y la peque de la casa: Daniela. Son de la ciudad. «Llevamos 22 años en la isla, pero es la primera vez que venimos a la inauguración. El espectáculo nos ha encantado y sorprendido», cuenta la madre. Más tarde, a las 20 horas, Bluesmàfia Elèctric ofreció el primer concierto del mercado gastronómico.