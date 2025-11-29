Música
Chicuelo y Marco Mezquida presentan ‘Del Alma’ en Can Ventosa
Eivissa Escènica se suma a Alternatilla Jazz Festival para un concierto el jueves 4 de diciembre junto al percusionista Paco de Mode
redacción
Eivissa Escènica y Alternatilla Jazz Festival unirán fuerzas el próximo jueves 4 de diciembre para traer al Auditorio de Can Ventosa (20 horas) el proyecto ‘Del Alma’ (2024), tercer capítulo de la trilogía en la que el guitarrista flamenco Juan Gómez Chicuelo y el pianista menorquín Marco Mezquida exploran un diálogo propio entre tradición flamenca, lirismo clásico y aliento mediterráneo. Sobre el escenario les acompañará el percusionista Paco de Mode.
El trío propone un viaje sonoro que alterna bulerías, rumbas, tanguillos y baladas, donde «el compás es brújula y el silencio, territorio», en un marco íntimo que favorece la cercanía con el público y el detalle de cada gesto.
Alabanzas de la crítca especializada
La crítica ha destacado la obra como «una obra maestra… un álbum que literalmente gotea coherencia orgánica» (Rootstime.be) y «mucho más que la conjunción de flamenco y jazz» (Rockdelux), subrayando la intensidad, virtuosismo y emotividad del dúo.
La actuación forma parte de la edición 2025 de Alternatilla Jazz Festival, que entre el 21 de noviembre y el 8 de diciembre recorre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera con Francia como país invitado, consolidado ya como un referente balear por su programación, encuentros profesionales y colaboraciones internacionales.
Con esta coproducción, Eivissa Escènica «reafirma su compromiso con la música en vivo y con el impulso de proyectos que acercan talento nacional e internacional al público ibicenco», señalan los organizadores en un comunicado de prensa.
Las entradas ya están disponibles en la plataforma Ticketib.
