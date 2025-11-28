OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Este test recopila en diez preguntas los acontecimientos más relevantes de los últimos días para comprobar cuánto sigues la actualidad
Redacción
La semana deja cada día titulares que marcan la conversación pública y llenan los informativos. Para repasar lo esencial y poner a prueba tu conocimiento, te invitamos a participar en nuestro test de actualidad. Diez preguntas que resumen los hechos más destacados de los últimos días y te ayudarán a comprobar si estás realmente al día antes de que arranque una nueva semana de noticias.
